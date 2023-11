ECCELLENZA. Foiano e Castiglionese per il riscatto. Zacchei e Fani preparano la ripresa

Si torna in campo dopo il maltempo che ha colpito la Toscana. Una pausa che forse per le aretine è arrivata nel momento peggiore. Castiglionese e Foiano infatti hanno registrato praticamente due settimana una sconfitta a testa. Un ko che per i viola di Fani vale ad ora il secondo posto alle spalle della nuova capolista Siena, mentre il Foiano è scivolato al terzo posto, a meno due dal Siena e a meno uno dalla Castiglionese, con il Terranuova quarto. Per i biancorossi domenica turno di riposo. La Castiglionese intanto riceverà alle 14.30 l’Audax Rufina mentre il Foiano ospiterà il Signa.