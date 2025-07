Eccellenza. FolloGavo, Pignat va al Conegliano

Il Follonica Gavorrano perde un pezzo da novanta. In attesa di capire se ci sarà il ripescaggio dall’Eccellenza alla serie D i minerari il prossimo anno non potranno contare su Alberto Pignat. Il mediano infatti dalla prossima stagione sportiva si legherà al Conegliano. Il club veneto ha ufficializzato l’ingaggio di Alberto Pignat, un centrocampista classe 1994, portando in dote una notevole esperienza maturata in serie D.

Pignat lascia la Maremma dopo tre stagioni consecutive di grande impegno e continuità con il Follonica Gavorrano in serie D. Durante questo periodo, ha collezionato 84 presenze, contribuendo alla fase offensiva con 7 reti e 4 assist. Numeri che testimoniano la sua capacità di essere un elemento chiave sia in fase di costruzione che di finalizzazione del gioco. Una brutta perdita per la formazione del Follonica Gavorrano che non avrà più con sè un giocatore di esperienza, fisicità e qualità. Per mister Baiano ci sarà quindi da modificare qualcosa in mezzo al campo.