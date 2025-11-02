Eccellenza: fondamentale successo per i viola nell’anticipo nonostante l’assenza di capitan menchetti. Berneschi fa esultare la Castiglionese all’ultimo tuffo: l’Antella va al tappeto

Acquista il giornale
di MATTEO MARZOTTI
2 novembre 2025
CASTIGLIONESE: Balli, Scichilone (46’ Parisi), Viciani (80’ Autorità), Menci R., Grifoni, Berneschi, Minocci, Banelli (70’ Mannarini), Tenti, Ndiaye, Lorenzoni (90’ Sinatra).

All.: Stefano Frescucci (Stefano Cardinali squalificato).

ANTELLA 99: Carcani N., Nizzoli (50’ Paterno), Talenti (93’ Capanni), Sdaigui (73’ Gjana), Lunghi, Keqi, Prati (60’ Petrioli), Geraci, Papalini, Rontini, Calamai.

All.: Alessio Sireno.

Arbitro: Margherita Calvani di Prato.

Reti: 95’ Berneschi.

Note: Ammoniti Banelli, Talenti, Sdaigui, Paterno. Espulso: Rontini.

CASTIGLION FIORENTINO – La cura Cardinali funziona. La Castiglionese trova tre punti d’oro nell’anticipo di campionato superando al proprio domicilio l’Antella per 1-0.

E dire che la vigilia era stata segnata dallo stop di capitan Menchetti, operato al setto nasale.

L’avvio vede i viola prendere in mano le redini del gioco andando vicino al gol con Scichilone e Bebeto che nella ripresa propizia l’espulsione di Rontini.

La Castiglionese insiste, Parisi manca di poco il gol, ma al 95’ ecco arriva la rete decisiva.

Berneschi riceve in area e trafigge Carcani per una rete che vale tantissimo sia per il morale che per la classifica visto che i viola almeno per alcune ore escono dalla zona rossa della graduatoria vedendo anzi più da vicino il trenino playoff che sicuramente meglio rispetta le qualità della formazione viola.

M.M.

© Riproduzione riservata

