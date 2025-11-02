Eccellenza: fondamentale successo per i viola nell’anticipo nonostante l’assenza di capitan menchetti. Berneschi fa esultare la Castiglionese all’ultimo tuffo: l’Antella va al tappeto
Castiglionese 1 Antella 0 CASTIGLIONESE: Balli, Scichilone (46’ Parisi), Viciani (80’ Autorità), Menci R., Grifoni, Berneschi, Minocci, Banelli (70’ Mannarini), Tenti, Ndiaye, Lorenzoni...
Castiglionese
1
Antella
0
CASTIGLIONESE: Balli, Scichilone (46’ Parisi), Viciani (80’ Autorità), Menci R., Grifoni, Berneschi, Minocci, Banelli (70’ Mannarini), Tenti, Ndiaye, Lorenzoni (90’ Sinatra).
All.: Stefano Frescucci (Stefano Cardinali squalificato).
ANTELLA 99: Carcani N., Nizzoli (50’ Paterno), Talenti (93’ Capanni), Sdaigui (73’ Gjana), Lunghi, Keqi, Prati (60’ Petrioli), Geraci, Papalini, Rontini, Calamai.
All.: Alessio Sireno.
Arbitro: Margherita Calvani di Prato.
Reti: 95’ Berneschi.
Note: Ammoniti Banelli, Talenti, Sdaigui, Paterno. Espulso: Rontini.
CASTIGLION FIORENTINO – La cura Cardinali funziona. La Castiglionese trova tre punti d’oro nell’anticipo di campionato superando al proprio domicilio l’Antella per 1-0.
E dire che la vigilia era stata segnata dallo stop di capitan Menchetti, operato al setto nasale.
L’avvio vede i viola prendere in mano le redini del gioco andando vicino al gol con Scichilone e Bebeto che nella ripresa propizia l’espulsione di Rontini.
La Castiglionese insiste, Parisi manca di poco il gol, ma al 95’ ecco arriva la rete decisiva.
Berneschi riceve in area e trafigge Carcani per una rete che vale tantissimo sia per il morale che per la classifica visto che i viola almeno per alcune ore escono dalla zona rossa della graduatoria vedendo anzi più da vicino il trenino playoff che sicuramente meglio rispetta le qualità della formazione viola.
M.M.
