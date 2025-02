Eccellenza. Formigine, buon pareggio salvezza

FORMIGINE0ZOLA0

FORMIGINE: Rossi, Iodice, Cantarello, Arati, Galli, Davoli, Angelillis, Zafferri, Stanco, Barbieri R. (69’ Masoch), Napoli (26’ Mata). A disp. Accursio, Savino, Mazzarano, Laruccia, Roncaglia, Toccaceli, Saccani. All. Cattani

ZOLA: Bertocchi, Magli (87’ Marzilli), Di Giulio, Monti (75’ De Angelis), Fiore, Farini, Andrejic (71’ Gamberini), Molossi, Britos Dos Santos (46’ Minelli), Barbieri L., Oulai. A disp. Farnè, Tumminelli, Medi, Canosa, Guidi. All. Vandelli

Arbitro: Giorgini di Cesena

Note: ammoniti Arati, Molossi, Farini, Fiore, Cantarello

Il Formigine ferma sullo 0-0 lo Zola quinto della classe e resta a +1 sui playout. Al 10’ ci prova Barbieri che ma da fuori. Al 16’ cross dalla sinistra del Barbieri bolognese che pesca Molossi solissimo sul secondo palo, ma il centrocampista manda alto da un metro. Al 45’ Oulai calcia al volo e Rossi si deve distendere. Al 52’ cross di Angelillis che trova sul primo palo Stanco che, con un bel contro movimento, aveva messo fuori tempo la difesa avversaria, il suo colpo di testa però termina di poco alto. Al 62’ calcio d’angolo Formigine con Davoli che riesce a colpire di testa in tuffo, ma la palla termina di pochissimo fuori a portiere battuto. Al 73’ ultimo squillo della squadra di casa con una punizione battuta da Mata che obbliga Bertocchi ad allungarsi in tuffo in angolo. Negli ultimi 10’ il Formigine si abbassa e lo Zola ha la possibilità di rendersi pericoloso per la prima volta in tutto il secondo tempo, ma l’unico tira in porta arriva al 93’ quando De Angelis calcia di controbalzo al limite dell’area senza impensierire Rossi. Per mister Cattani "un punto importante per la classifica con una squadra forte, in un campo in cui si fatica a giocare a calcio".