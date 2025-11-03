Eccellenza. Fratres Perignano l’agonismo non basta. La Belvedere fa festa con Blanchard

BELVEDERE CALCIO

1

FRATRES PERIGNANO

0

BELVEDERE CALCIO: Pini, Veronesi, Del Conte, Cretella, Fregoli, Blanchard, Consonni(19’st D’Angelo), Faenzi, Tantone(44’st Cret Catalin), Colledan(24’st Cozzolino), Carlotti. All. Giallini.

FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Genovali, Lupi(24’st El Ouardi), Remorini, Kapidani(39’st Kouadro), Vittorini, Meucci, Giordani, Mearini(29’st Garunja), Remedi(33’st Neri), Pagni(1’st Sottile). All.Fanani.

Arbitro: Bolognesi di Siena.

Marcatore: al 34’st Blanchard.

GROSSETO – I Fratres Perignano perdono di misura sul terreno della Belvedere al termine di una partita giocata con tanto agonismo. La squadra pisana, come è già successo in altre circostanze, non ha raccolto quanto di buono è riuscita a costruire. I Fratres hanno cercato di far propria la partita e c’è il rammarico di diverse occasioni sprecate davanti alla porta del Belvedere. La partita è stata giocata a ritmi alti ma il gioco, nel primo tempo, ha stentato a creare occasioni da gol. Al 41’ opportunità per Meucci che in scivolata ha mancato di un soffio il vantaggio. Nella ripresa l’equilibrio si è rotto al 34’, quando, la Belvedere, a seguito di un calcio d’angolo, è riuscita a andare in gol con un colpo di testa di Blanchard.

Pietro Mattonai