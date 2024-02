Eccellenza. Fucecchio, aria di derby. Arriva la Cuoiopelli

Il match clou dell’odierna giornata del girone A di Eccellenza (fischio d’inizio alle 14.30) è senza dubbio il derby in programma al Corsini di Fucecchio, tra i bianconeri e la Cuoiopelli. Un match sempre molto sentito che porrà di fronte una squadra in lotta per la promozione, il team di Santa Croce sull’Arno e una, quella di mister Dell’Agnello che ancora una volta sta raggiungendo un’eccezionale salvezza con una ’rosa’ quasi esclusivamente fatta in casa. Assente nelle fila della Cuoiopelli lo squalificato Bagnoli. In perfetta parità il bilancio dei 3 precedenti stagionali con il 3-1 ’conciario’ dell’andata e il successo e il pareggio fucecchiesi nel primo turno di Coppa Italia. Rimanendo nei piani alti della classifica, a 4 lunghezze dalla Cuoiopelli, al terzo posto si trova il Montespertoli, che oggi è atteso da una trasferta quanto mai insidiosa a Camaiore. I versiliesi inseguono infatti a 6 punti di distacco e sono quindi in piena corsa a loro volta per un posto nei play-off.

Infine, al Neri di Castelfiorentino i gialloblù valdelsani ricevono una Pro Livorno Sorgenti in gran salute e reduce dal netto 3-0 rifilato in casa al Fucecchio. I labronici vengono da 3 successi consecutivi e in trasferta hanno vinto 3 delle 4 uscite. La squadra di mister Scardigli, però, ha assoluto bisogno di punti per tenersi aperta quanto meno l’opportunità di giocarsi la salvezza ai play-out. In tal senso, anche per il morale, sarebbe fondamentale trovare una vittoria.