Eccellenza. Fucecchio fermato da un’autorete

Fucecchio

1

Real Forte Querceta

1

FUCECCHIO: Del Bino, Orsucci, Arapi, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Cenci, Geniotal, Agostini, Rigirozzo, Sciapi. A disp.: Fiaschi, Nannetti, Guerrucci, Fiorini, Melani, Mazzoni, Iommazzo, Paradiso, Gjoni. All. Targetti.

REAL FORTE QUERCETA: Luci, Nicolini, Lucarelli, Vittorini, Tognarelli, Giubbolini, Fortunati, Stringara, Panicucci, Bartolini, Pavlenko. A disp.: Pastine, Vignali, Frosina, Maurelli, Innocenti, Bracci, Mearini, Jendoubi, Bassi. All. Buglio (squalificato).

Arbitro: Scalisi di Carrara.

Reti: 7’ Cenci; 58’ aut. Orsucci.

FUCECCHIO – Pari tutto sommato giusto tra Fucecchio e Real Forte Querceta, in una gara condizionata dal forte vento e dal terreno in pessime condizioni. I bianconeri sbloccano il risultato con Cenci, abile a insaccare al volo di esterno destro una punizione messa in area da Malanchi. Gli ospiti rispondono al 58’ sugli sviluppi di un corner calciato da Lucarelli, Delbino esce a vuoto e alle sue spalle la palla sbatte sul compagno di squadra Orsucci e finisce in rete.