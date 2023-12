Eccellenza. Fucecchio indenne

camaiore

0

fucecchio

0

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Crecchi, Anzillotti, Zambarda, D’Alessandro, Adami (62’ Ricci), Amico (53’ Arnaldi), Kthella (90’ Belluomini), Biagini, Da Pozzo. All. Minichilli.

FUCECCHIO: Del Bino, Ghelardoni, Re, Lecceti, Malanchi, Nannetti, Arapi, Cenci, Andreotti (53’ Tassi) Rigirozzo (85’ Agostini), Mhilli. All. Dell’Agnello.

Arbitro: Buchignani di Livorno.

CAMAIORE – Un volenteroso e ben disposto in campo Fucecchio esce indenne dal difficile campo del Camaiore, formazione in lotta per un posto nei play-off. A fare la partita sono i padroni di casa, ma nella prima frazione Del Bino non corre particolari pericoli se non una rete annulla per fuorigioco a Kthella al 41’. Nella ripresa il Camaiore alza il ritmo e costruisce almeno tre nitide occasioni, ma senza sfruttarle. Così, all’80’ anche il Fucecchio ha la sua bella chance con Ghelardoni, dopo uno scambio con Mhilli, ma Barsottini chiude bene in uscita. Ultimo brivido per i bianconeri all’89’ quando su un colpo di testa di Ricci è un difensore ospite a salvare a Del Bino battuto.