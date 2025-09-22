Eccellenza. Fucecchio, punito sul finale da Ba. Arriva la prima sconfitta stagionale

FUCECCHIO0LARCIANESE1

FUCECCHIO: Del Bino, Compagnucci, Cioni, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Sgherri (61’ Melani), Geniotal (91’ Pieri), Fiorini (61’ Gjoni), Badalassi (46’ Cristodaro, 84’ Lamberta)), Princiotta. A disp.: Rocchi, Berhoxha, Modena, Usai. All.: Menichetti.

LARCIANESE: Della Pina, Porciani (63’ Iannello), Lucaccini, Marianelli, Salerno, Martinelli, Crecchi, Michelotti, Falorni (79’ Niccolai), Rosselli, Ba. A disp.: Xillo, Fiore, Falconi, Bolognini, Del Picchia, Ndiaye, Cardelli. All.: Cerasa.

Arbitro: Gjini di Vicenza.Rete: 74’ Ba.

FUCECCHIO – Una rete nell’ultimo quarto d’ora costa al Fucecchio la prima sconfitta stagionale in campionato, la seconda consecutiva davanti al proprio pubblico dopo il 2-1 subito dal Cenaia in Coppa Italia. Complice anche il gran caldo di ieri pomeriggio la prima frazione scivola via senza particolari sussulti, con le due squadre che si equivalgono affrontandosi soprattutto a centrocampo. Si torna quindi a reti bianche negli spogliatoi, ma dopo l’intervallo sono i bianconeri locali a tornare in campo più determinati.

Nella prima metà della seconda frazione, infatti, il Fucecchio alza il ritmo e schiaccia nella propria metà campo la Larcianese, ma non riesce però a concretizzare le due nitide palle gol che crea. Nella seconda parte della ripresa, poi, la gara torna a farsi equilibrata e al 30’ ecco la doccia fredda per i tifosi fucecchiesi: corre il 75’, infatti, quando una palla in area pesca solo soletto Ba, che di testa non lascia scampo a Del Bino. La situazione si complica.

Sarà proprio l’estremo difensore locale a salire in cattedra nei restanti minuti compiendo almeno un paio di importanti interventi che tengono aperta la partita fino all’ultimo. Nonostante un generoso forcing finale, però, il Fucecchio non riesce a rimontare lo svantaggio e al triplice fischio finale dell’arbritro sono i neo promossi biancoviola ospiti a festeggiare la loro prima vittoria del ritorno in Eccellenza.

Si.Ci.