Eccellenza. Fucecchio, sfida da ’bollino rosso’. Il Certaldo è di scena a Livorno

Ventiseiesima giornata in trasferta oggi alle 14.30 per tutte e tre le formazioni del circondario impegnate nel girone A di Eccellenza. Partiamo da quella messa meglio in classifica, ossia il Montespertoli, attualmente quinto e qualificato ai play-off. I gialloverdi saranno di scena a Massa per un vero e proprio scontro diretto con la Massese, che insegue ad una sola lunghezza di distanza. Detto che all’andata finì 1-1, i bianconeri apuani hanno vinto solo una delle ultime cinque gare e addirittura in casa non vincono dallo scorso 8 dicembre quando piegarono di misura il Fucecchio (2-1 il finale). Al contrario il Montespertoli viene da quattro risultati utili di fila con tre vittorie, di cui due consecutive senza subire reti nelle ultime due uscite, e un pareggio. La squadra di mister Sarti ha vinto le ultime tre trasferta senza subire reti con l’ultimo ko lontano dal Molino del Ponte che risale allo scorso 12 gennaio a Cenaia. Incontro sulla carta da ‘bollino rosso’ poi per il Fucecchio che scenderà in campo al Torrini di Sesto Fiorentino contro la Sestese, seconda forza del campionato alla pari del Cenaia alle spalle del già promosso Camaiore. Con soli 18 gol subiti i rossoblu locali hanno la seconda difesa meno perforata del girone ed hanno vinto sei delle ultime sette partite disputate davanti al proprio pubblico. Tuttavia nelle ultime otto gare il Fucecchio, sconfitto 2-1 all’andata al Corsini, ha conquistato un punto in più perdendo solo in una circostanza. Due assenti importanti per mister Targetti, che non potrà contare sui due squalificati Lecceti al centro della difesa e l’esterno Iommazzo.

Chiudiamo con il Certaldo, nella ‘tana’ della Pro Livorno Sorgenti. I labronici sono ancora in corsa per un posto nei play-off, ma tra le mura amiche hanno conquistato solo 14 dei loro attuali 34 punti, alternando ottime prove come il 3-2 inflitto alla Massese ad altre incolore: sconfitte per 2-1 contro le ‘pericolanti’ Fratres Perignano e Ponsacco. Dal canto suo il Certaldo, sempre alla ricerca di punti preziosi per ottenere almeno un miglior piazzamento nella griglia dei play-out, è reduce dal successo sul Castelnuovo Garfagnana ed ha perso soltanto uno delle ultime quattro trasferte affrontate.

Simone Cioni