Eccellenza. Fucecchio strappa un pareggio nello scontro diretto con i labronici

PROLIVORNO SORGENTI

1

FUCECCHIO

1

PROLIVORNO SORGENTI: Bettarini, Sottile, Lischi, Freschi (77’ Bani), Cavalli, Signorini, Pratesi, Santagata, Lucchesi (70’ Morelli), Gjini (62’ Putrignano), Casanova. A disp.: Strambi, Binelli, Buonaccorsi, Di Tora, Maffei, Romanacci. All.: Bandinelli.

FUCECCHIO: Del Bino, Orsucci, Arapi, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Guerrucci (69’ Cenci), Geniotal, Agostini, Rigirozzo, Sciapi. A disp.: Fiaschi, Nannetti, Fiorini, Cavallini, Mazzoni, Melani, Shllaku, Iommazzo. All.: Targetti.

Arbitro: Pisaneschi di Pistoia (assistenti Rocchi di Pontedera e Checchi di Viareggio).

Reti: 14’ Casanova; 40’ Guerrucci.

LIVORNO – Finisce in parità lo scontro diretto tra Pro Livorno Sorgenti e Fucecchio, che si spartiscono la posta in palio al termine di una bella partita, combattuta e giocata a viso aperto da entrambe le compagini. Prima frazione giocata a buon ritmo e decisamente di marca ospite, ma nell’unica occasione creata è la Pro Livorno a passare in vantaggio: corre il 14’, infatti, quando sugli sviluppi di una discesa di Lucchesi, Casanova calcia in porta una prima volta e sulla respinta di Del Bino è il più lesto di tutti a ribadire in rete. Così, dopo aver creato almeno tre o quattro potenziali occasioni per sbloccare il risultato, con altrettanti batti e ribatti in area senza però mai impensierire seriamente il portiere locale, il Fucecchio si trova sotto di una rete. La squadra di Targetti, però, ha una buona reazione e prima dell’intervallo riesce a pareggiare su azione da calcio d’angolo con un bel colpo di testa a incrociare di Guerrucci, che non lascia scampo a Bettarini. La ripresa è invece più di marca labronica, sebbene i padroni di casa non creino però grossi pericoli dalle parti di Del Bino. Le uniche due situazioni in cui i bianconeri hanno rischiato maggiormente sono un colpo di testa di Lischi su corner, respinto nei pressi della linea di porta da un difensore e una mischia in area in cui la Pro Livorno chiede invano un rigore. Un punto a testa che accontenta entrambe visto che la quota salvezza è sempre più vicina, con addirittura i play-off distanti solo tre punti.

Simone Cioni