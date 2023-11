Eccellenza. Fuori dal progetto Sangiustese i giocatori Henry Shiba e Bianchi

L’attaccante Henri Shiba (foto) e il difensore Davide Bianchi sono fuori dal progetto Sangiustese Vp per scelta tecnica. La società li ringrazia per l’impegno e per la professionalità per quanto fatto vedere nella prima parte di stagione. I rossoblù allenati da Dario Bolzan sono in penultima posizione assieme a Tolentino, Montegiorgio e Monturano e domenica la squadra dovrà vedersela con la lanciatissima Civitanovese, formazione al secondo posto che accusa un distacco di 2 punti dalla capolista Urbino. I tifosi di casa potranno acquistare i biglietti al botteghino dello stadio dove alle 14.30 si giocherà il derby, il prezzo è di 10 euro, per questa gara la società ha indetto la giornata rossoblù e non saranno validi gli abbonamenti. Per gli ospiti ci sarà un settore riservato i cui biglietti potranno essere acquistati da oggi nella sede della Civitanovese.