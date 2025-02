Eccellenza. Game over per il Fano, il Matelica al 99% riposa

Al 99,99% l’Alma Juventus Fano oggi non si presenterà in campo a Matelica per la 23esima giornata di Eccellenza. Pertanto la gara non si disputerà e la vittoria a tavolino verrà assegnata alla squadra di mister Ettore Ionni. Sembra però che il club fanese abbia già comunicato che rinuncerà non solo al match odierno al "Giovanni Paolo II", ma anche alle restanti partite, cioè a quelle interne contro Montefano, Osimana, Portuali Dorica e Chiesanuova e a quelle in trasferta con Tolentino, Fabriano e Monturano. Di conseguenza, se così fosse, l’Alma verrebbe estromessa dal torneo e con effetto retroattivo verrebbero sottratti – a tutte le formazioni – i punti conquistati contro i fanesi. La squadra fanese in settimana non si è allenata; sono rimasti a disposizione solo i giocatori più giovani. Mancano quindi i presupposti per proseguire la stagione. Game over, insomma, per una società con oltre cento anni di storia. Da parte sua il gruppo di Ionni si è allenato regolarmente, sostenendo pure la rifinitura del sabato. Tutto secondo copione, anche in considerazione del fatto che nessuna notizia ufficiale sul match è pervenuta al sodalizio della presidentessa Sabrina Orlandi, almeno fino alla serata di ieri. Resta invece da programmare il lavoro della settimana entrante e lo staff tecnico valuterà la situazione sulla base di quanto accadrà oggi al "Giovanni Paolo II" di Matelica.

m. g.