Eccellenza. Geotermica finalmente a segno. Pellegrini-gol, un pari che fa morale

GEOTERMICA

1

SPORTING CECINA

1

GEOTERMICA: Bettarini, Landi, Romeo, Pashja (29’st Fornaciari), Cacciò, Spagnoli, Zoncu, Puccini (18’st Rispoli) , Pellegrini, Mecacci, Scottu (18’st Misseri). All. Ballerini.

SPORTING CECINA: Barbanera, Fiorentini, Fiorini, Facenna (25’st Ghilli), Startari, Lorenzini, Diagne, Bardini (40’st Rovini), Carlotti, Pallecchi, El Falahi (28’ST Skerma). All. Miano.

Arbitro: Rinaldi di Empoli.

Marcatori: 7’st Carlotti, 33’st Pellegrini.

LARDERELLO – Il derby della val di Cecina si chiude con un pareggio che, per come si era messa la partita nel finale, soddisfa in parte la compagine boracifera. Lo Sporting Cecina è sceso in campo a Larderello, dopo aver messo sotto domenica scorsa la squadra capolista, forse convinto di poter portare via l’intera posta i palio. Ma ha dovuto fare i conti con una Geotermica determinata, caricata anche dall’occasione di essere tornata a giocare sul terreno di Larderello. La prima parte della partita si è chiusa senza particolari occasioni da gol, rispecchiando in buona parte l’andamento del gioco. In avvio di ripresa i tirrenici si sono portati in vantaggio, al 7’, con un colpo di testa di Carlotti bravo a deviare in rete un punizione calciata dalla destra. In vantaggio la squadra cecinese ha cercato di rallentare il gioco a la Geotermica ha saputo reagire e al 33’ il suo bomber Pellegrini, ancora a digiuno di gol, non solo ha rotto il ghiaccio stagionale ma ha cancellato lo zero dai gol realizzati dalla sua squadra. Nel finale di partita il gioco si è incattivito, è stato espulso anche l’allenatore ospite, sono fioccate numerose ammonizioni. Un pareggio giusto che fa muovere la classifica.

P.M.