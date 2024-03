Eccellenza. Giornata di derby al ’Grandi’. Coriano e Novafeltria a confronto

È giornata di derby al ’Grandi’. Dove oggi a trovarsi faccia a faccia saranno i padroni di casa del Tropical Coriano e una Vis Novafeltria che ha iniziato a marchiare. Gara in viaggio per il Pietracuta terzo della classe che farà i conti con la capolista Sasso Marconi in Emilia.

Eccellenza. Girone B (28ª giornata, ore 14.30): Bentivoglio-Masi Torello Voghiera, Castenaso-Russi (stadio Ferrante Ungarelli sintetico, Osteria Grande), Diegaro-Medicina Fossatone (Sintetico2, Martorano di Cesena), Granamica-Massa Lombarda, Sant’Agostino-Gambettola, Sanpaimola-Cava Ronco, Sasso Marconi-Pietracuta, Savignanese-Reno, Tropical Coriano-Vis Novafeltria.

Classifica: Sasso Marconi 60; Granamica 56; Pietracuta 50; Gambettola 47; Medicina Fossatone 43; Reno 42; Castenaso 40; Tropical Coriano, Russi 38; Cava Ronco 37; Sant’Agostino 34; Massa Lombarda 33; Sanpaimola 31; Vis Novafeltria 27; Diegaro 26; Masi Torello Voghiera 25; Savignanese 23; Bentivoglio 16.