Eccellenza - Girone "A"

Oggi, alle 14.30, al "Nardini", è di scena l’ormai storico derby delle Apuane tra i gialloblu allenati da Gigi Grassi e la Massese guidata da Davide Marselli. Lo scorso anno garfagnini e bianconeri si divisero i sei punti in palio, con vittoria del Castelnuovo in trasferta (con gol di Gigi Grassi, oggi trainer in panchina) e al ritorno "vendetta" degli apuani per 3-0 (con gol di Buffa, Ferrara e Bertipagani).

Questo pomeriggio le due squadre hanno bisogno ambedue di punti e, sicuramente, la partita sarà indirizzata proprio a quest’aspetto, a discapito, magari, del bel gioco. Entrambe le formazioni vengono da due sconfitte: il Castelnuovo dal derby di Lucca e la Massese da quello interno con il Viareggio.

"Ci attende un impegno severo oggi – commenta Grassi – , ma sono sicuro che i ragazzi vorranno riscattarsi dopo queste prime giornate di campionato non felici e, magari, arrivare alla prima vittoria stagionale. A Lucca eravamo partiti bene, ma, dopo il primo gol subìto, le non perfette condizioni fisiche di alcuni ragazzi non ci hanno permesso di provare a risalire la china".

Nel Castelnuovo mancheranno Nardi, Morelli e Fazzi: il giovane Condé dovrebbe scendere in campo fin dal primo minuto, come nelle prime tre gare. Sulla sua velocità e l’intraprendenza in attacco il Castelnuovo punta molto, anche per creare spazio al centravanti Andreotti.

"La partita con la Massese – aggiunge il vicepresidente Roberto Tamagnini – è sempre molto sentita e, sicuramente, la squadra offrirà una bella prestazione. In settimana abbiamo parlato con i giocatori di questo momento non troppo felice per noi e in tutti abbiamo colto la forte volontà di uscirne insieme nel modo migliore. Infine speriamo di poter recuperare al più presto gli infortunati e, soprattutto, che non se ne aggiungano altri". I bianconeri hanno conquistato 11 punti, ma due vanno tolti per una penalizzazione. Ottimo il rendimento in trasferta: ben 3 vittorie. Infine i difensori del Castelnuovo dovranno fare molta attenzione alla coppia d’attacco Buffa-Marabese.

Dino Magistrelli