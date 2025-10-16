Eccellenza - Girone "A». Castelnuovo bloccato dalla Sestese in dieci

Castelnuovo

0

Sestese

0

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Barghini, Quilici, Morelli, Cecilia (44’ st Micchi), Rossi (34’ st Ramacciotti), Lunardi (18’st Conde), Casci (33’ st Cecchini), Bartolomei, Andreotti, Nardi, El Hadoui. (A disp.: Pierallini, Bigondi, Leshi, Gasperoni, Tassi). All.: G. Grassi.

SESTESE: Giuntini, Cucinotta, Mernacaj, Pisaneschi, Biondi, Cirillo, Dianda, Safina (13’ st Burato), Berti (9’ st Fiorentino), Ciotola (17’ st Belli), Ermini (34’ st Casati). (A disp.: Giusti, Pisaniello, Robi, D’Amato, Manganiello). All.: Polloni.

Arbitro: Simoncini di Pontedera (assistenti: De Fazio e Di Legge di Pisa).

Note: 35’ pt espulsi il fisioterapista Giannotti e l’accompagnatore Fasano del Castelnuovo e Pisaneschi; ammoniti: Andreotti e Nardi.

CASTELNUOVO - Da parte del Castelnuovo una prova poco brillante, mentre la Sestese, che ha giocato in dieci per quasi un’ora, alla fine ha dovuto fare mea culpa per le diverse occasioni fallite, in particolare verso il finale in contropiede. Una partita caratterizzata anche dai numerosi falli, in particolare su Andreotti. E, infatti, l’espulsione di Pisaneschi è legata proprio a questi "corpo a corpo" iniziati subito dopo il via.

La cronaca. Al 16’ rasoterra di Ermini che si perde a lato. Al 19’ bel tiro di Andreotti, ma il pallone è rimpallato dai difensori in area. Al 26’ occasione per Biondi che colpisce di testa in area, ma il pallone va alto. Al 42’ colpo di testa di Lunardi su angolo (senza esito).

Nella ripresa sale subito in cattedra la Sestese. Al 6’ bell’azione di Ermini e pronta risposta di Barghini. All’8’ il Castelnuovo va vicino al gol con Nardi, con un bel tiro di collo pieno, ma il pallone è respinto dal palo. Al 21’ punizione di Burato e parata di Barghini. Al 27’ semirovesciata in area di El Hadoui e risposta di Giuntini. Al 28’, in contropiede, occasione sprecata da Cirillo. Al 30’ è Ermini che fallisce il vantaggio da buona posizione. Al 35’ conclusione di Casati, poco precisa. Al 42’ grande mischia in area della Sestese, ma nessuno del Castelnuovo riesce a dare il colpo definitivo. Al 46’ Barghini salva i gialloblu, deviando la conclusione di Fiorentino.

Dino Magistrelli