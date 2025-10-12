Eccellenza - Girone "A». Castelnuovo a San Giuliano con Andreotti

Il Castelnuovo ritorna in campo dopo quindici giorni, avendo effettuato il riposo al quarto turno. I gialloblu giocano in trasferta al "Gianni Bui" di San Giuliano Terme contro una neopromossa, ma molto ben attrezzata, allenata da Francesco Cordoni.

I garfagnini si troveranno di fronte anche due ex. Il primo, di qualche anno fa, Matteo Borgia, castelnuovese doc, difensore, cresciuto calcisticamente e messosi in evidenza nella squadra del suo paese, prima di spiccare il volo verso importanti formazioni toscane, tra cui il Camaiore. L’altro è il giovane attaccante Duccio Campani, pisano, classe 2005, 28 presenze nella scorsa stagione in gialloblu con quattro reti. Le due squadre hanno due punti a testa, frutto di due pareggi ed ambedue, dunque, sono alla ricerca della prima vittoria stagionale.

"Ci siamo allenati bene durante questa sosta – commenta il direttore sportivo Antonio Nelli – e sono sicuro che disputeremo una buona gara, ma dobbiamo essere molto accorti per far fronte all’entusiasmo e alla buona tecnica della formazione pisana. Mancherà il difensore Lunardi per squalifica e anche Fazzi non ce la fa ancora ad essere disponibile. In compenso sarà completamente a disposizione l’attaccante Andreotti, classe 1996, sul quale la società fin dall’inizio della stagione ha puntato per rafforzare il reparto d’attacco. Conosciamo tutti l’eccellente curriculum da bomber di Andreotti e siamo sicuri che, una volta superato l’inconveniente fisico, da cui è guarito, ci darà una grossa mano in avanti. Per il resto dovrebbero essere tutti a disposizione di mister Grassi, a cominciare da Niccolò Casci che non lo abbiamo dalla prima di campionato e tutti sappiamo quanto valga, sia in fase offensiva che difensiva. Sicuramente almeno in panchina dovrebbe ritornare. Recuperati del tutto anche Rossi e Quirici".

"Dopo le buone gare sinora disputate – conclude Nelli – , anche se con poca fortuna, per dare una svolta importante al nostro campionato l’ideale sarebbe riuscire a vincere. Ci proveremo".

Dino Magistrelli