Eccellenza - Girone "A». Castelnuovo a San Giuliano con Andreotti

Il Castelnuovo ritorna in campo dopo quindici giorni, avendo effettuato il riposo al quarto turno. I gialloblu giocano in trasferta...

di DINO MAGISTRELLI
12 ottobre 2025
Luca Andreotti, al debutto in gialloblu

Il Castelnuovo ritorna in campo dopo quindici giorni, avendo effettuato il riposo al quarto turno. I gialloblu giocano in trasferta al "Gianni Bui" di San Giuliano Terme contro una neopromossa, ma molto ben attrezzata, allenata da Francesco Cordoni.

I garfagnini si troveranno di fronte anche due ex. Il primo, di qualche anno fa, Matteo Borgia, castelnuovese doc, difensore, cresciuto calcisticamente e messosi in evidenza nella squadra del suo paese, prima di spiccare il volo verso importanti formazioni toscane, tra cui il Camaiore. L’altro è il giovane attaccante Duccio Campani, pisano, classe 2005, 28 presenze nella scorsa stagione in gialloblu con quattro reti. Le due squadre hanno due punti a testa, frutto di due pareggi ed ambedue, dunque, sono alla ricerca della prima vittoria stagionale.

"Ci siamo allenati bene durante questa sosta – commenta il direttore sportivo Antonio Nelli – e sono sicuro che disputeremo una buona gara, ma dobbiamo essere molto accorti per far fronte all’entusiasmo e alla buona tecnica della formazione pisana. Mancherà il difensore Lunardi per squalifica e anche Fazzi non ce la fa ancora ad essere disponibile. In compenso sarà completamente a disposizione l’attaccante Andreotti, classe 1996, sul quale la società fin dall’inizio della stagione ha puntato per rafforzare il reparto d’attacco. Conosciamo tutti l’eccellente curriculum da bomber di Andreotti e siamo sicuri che, una volta superato l’inconveniente fisico, da cui è guarito, ci darà una grossa mano in avanti. Per il resto dovrebbero essere tutti a disposizione di mister Grassi, a cominciare da Niccolò Casci che non lo abbiamo dalla prima di campionato e tutti sappiamo quanto valga, sia in fase offensiva che difensiva. Sicuramente almeno in panchina dovrebbe ritornare. Recuperati del tutto anche Rossi e Quirici".

"Dopo le buone gare sinora disputate – conclude Nelli – , anche se con poca fortuna, per dare una svolta importante al nostro campionato l’ideale sarebbe riuscire a vincere. Ci proveremo".

Dino Magistrelli

© Riproduzione riservata

