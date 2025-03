Eccellenza - Girone "A». Castelnuovo: sesta sconfitta consecutiva

Certaldo 1Castelnuovo 0

CERTALDO: Gasparri, Lastrucci, Di Benedetto, Bettoni, Borboryo, Signorini, Pagliai, Cito, Oitana (10’ Boumarouan), Zefi, Grillo. (A disp.: Lisi, Piochi, Usai, Innocenti, Ciappi, Pieracci, Lo Guzzo, Iasparrone). All.: Fulignati.

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Biggeri, Bonaldi, Filippi, El Hadoui, Leshi, Casci, Camaiani, Cecchini, Campani, Grassi, Magera. (A disp.: Nucci, Gabrielli, Ramacciotti, Catoi, Lunardi, Tocci, Fruzzetti, Fanani, Micchi). All.: Vangioni.

Arbitro: Foresi di Livorno.

Rete: 6’ Pagliai.

CERTALDO - Nessuna luce in fondo al tunnel. Il Castelnuovo cade anche sul campo della penultima in classifica e colleziona la sua sesta sconfitta di fila. Recuperato Grassi, dopo la squalifica, Vangioni deve, invece, fare a meno dello squalificato Satti e degli infortunati Fall e Rossi, mentre recupera Ramacciotti, ma solo per la panchina.

Se contro il Cenaia sono stati fatali gli ultimi secondi, stavolta i gialloblu pagano a caro prezzo l’approccio. Nei primi sei minuti, infatti, sempre su azione da calcio d’angolo, il Certaldo crea, prima una grossa occasione con Cito, salvata sulla linea di porta; e, poi, passa in vantaggio con Pagliai che, da pochi passi, deposita in rete un perfetto assist di Grillo, dopo un bello schema da corner.

Il Castelnuovo non riesce a reagire, sbattendo contro l’attenta organizzazione difensiva dei viola valdelsani e, prima dell’intervallo, rischia di capitolare ancora. Al 38’ Biggeri ha, però, un riflesso straordinario sulla conclusione di prima intenzione da centro area di Boumarouan e, poi, Zefi non inquadra lo specchio della porta da ottima posizione sul successivo tap-in.

Nella ripresa la musica non cambia ed è sempre il Certaldo la squadra più pericolosa, ma Biggeri tiene in partita i suoi, sfoderando un’altra provvidenziale parata al 63’, su Cito, dopo un batti e ribatti in area. La reazione gialloblu, però, è tutta in una conclusione da fuori di Camaiani al 65’, abbondantemente alta sopra la traversa. Garfagnini fuori dalla zona play-off.

Simone Cioni