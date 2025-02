Eccellenza - Girone "A». Castelnuovo cade ancora: quinto ko consecutivo. Gialloblu recuperano due volte, ma cedono al 92’

Castelnuovo

CASTELNUOVO: Nucci, Casci, Filippi, Fall (35’ st Tocci), Leshi, Rossi (14’ pt Bonaldi), Fruzzetti (1’ st Camaiani), Cecchini, Campani (39’ st Gabrielli), El Hadoui, Magera. (A disp.: Biggeri, Satti, Daka, Fanani, Catoi). All.: Vangioni.

CENAIA: Baglini, Solimano, Goretti (34’ st Pecchia), Remorini, Signorini, Puleo, Papini, Marcon, Canessa (39’ st Ferretti), Neri, Apolloni. (A disp.: Landucci, Calloni, Di Bella, Dezi, Simonini, Quilici). All.: Sena.

Arbitro: Corti di Prato (assistenti: Giunta di Firenze e Mangoni di Pistoia).

Reti: 35’ pt Canessa; 17’ st Bonaldi, 40’ st Remorini, 42’ st Magera, 47’ st Pecchia.

Note: ammonito Signorini.

CASTELNUOVO - Momento veramente no per il Castelnovo che perde ancora in casa e scivola al quinto posto in classifica, contro un Cenaia equilibrato e ben disposto in campo, sicuramente superiore nel primo tempo, ma non nella ripresa, quando il Castelnuovo ha preso in mano le redini del gioco, e oltre ai due gol, ha colpito anche tre pali.

Che non fosse una giornata felice si era visto subito dopo 14’, con il serio infortunio occorso a Rossi che ha riportato di nuovo uno stiramento e la stagione rischia di finire così. Al 2’ bel colpo di testa di Apolloni: pallone alto. Al 3’ ci prova ancora da sinistra, ma Nucci respinge. Al 27’ tiro-cross di Casci che mette in difficoltà Baglini. Al 29’ mischia in area pisana e salvataggio sulla propria linea di porta. Al 35’ passa il Cenaia con una bella azione di Neri sulla destra: Canessa è pronto a mettere il pallone in rete. Il Castelnuovo reagisce con conclusioni di El Hadoui e di Campani che, al 43’, calcia alto a pochi metri da Baglini. Al 45’, su cross dalla sinistra, Bonaldi cerca di colpire di testa davanti alla porta, ma non riesce a intercettare il pallone.

Nella ripresa il Castelnuovo si fa subito sotto e, al 17’, pareggia con Bonaldi che approfitta di una respinta del portiere su tiro di Fall. Al 29’ è bravo Nucci a parare su Canessa. Al 32’ inizia la sagra dei pali colpiti dai gialloblu con Camaiani; poi, al 38’, con Casci; per finire al 44’ con Magera. Al 40’ Remorini tira da lontano, sorprendendo Nucci un po’ troppo avanzato. Due minuti dopo ci pensa, però, Magera a pareggiare i conti. Quando la partita sembrava finire sul pareggio, una disattenzione difensiva dei garfagnini ha permesso a Pecchia di trovare il gol vincente a pochi passi da Nucci.

Dino Magistrelli