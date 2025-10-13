Eccellenza - Girone "A». Castelnuovo, clamoroso harakiri: da 0-2 a 3-2

San Giuliano 3Castelnuovo 2

SAN GIULIANO: Giacobbe, Bozzi, Paci (75’ Papini), Anzillotti, Sorbo, Pasquini (75’ Arnesi), Gremigni, Amico, Di Paola, Cornacchia (88’ Bindi), Gargani (68’ Doveri). (A disp.: Ria, Borgia, Lovo, Nacci, Campani). All.: Cordoni.

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Barghini, Rossi, Quirici (90’ Landi), Cecilia (75’ Casci), Leshi (80’ Condè), Ramacciotti, Bartolomei, Cecchini (85’ Morelli), Andreotti, Nardi (88’ Bigondi), El Hadoui. (A disp.: Pierallini, Boggi, Tassi, Gasperoni). All.: Grassi.

Arbitro: Magherini di Prato.

Reti: 50’ Bartolomei; 53’ Quirici; 55’, 63’ e 78’ Di Paola.

Note: ammoniti Bozzi, Quirici, Leshi, Ramacciotti.

SAN GIULIANO TERME - Clamoroso harakiri del Castelnuovo e prima vittoria in campionato per il S.Giuliano. Tutte nella ripresa le reti che decidono l’incontro. Al 50’ un tiro preciso e angolato di Bartolomei sblocca la partita; dopo tre minuti raddoppio ospite con un diagonale di Quirici. Dopo altri due minuti Di Paola dà inizio al suo personale show, realizzando il suo primo gol, correggendo in rete la respinta corta del palo, dopo un tiro di Cornacchia. Il bomber si ripete dopo pochi minuti, anticipando mezza difesa e spingendo di testa in rete un cross proveniente dalla destra. Al 78’ il sorpasso con la tripletta di Di Paola, sugli sviluppi di un corner.