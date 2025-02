Eccellenza - Girone "A». Castelnuovo cerca il riscatto a Fucecchio

Il Castelnuovo, oggi, alle 14.30, scende in campo al "Corsini" di Fucecchio per riprendere la marcia positiva e difendere un posto nei play-off. All’andata vinse il Castelnuovo 2-1 (Lunardi, pareggio di Sciapi e gol vincente del giovane attaccante Gianluigi Magera, classe 2004, finora 33 presenze in gialloblu con due reti).

A Fucecchio i difensori gialloblu dovranno fare attenzione proprio a Sciapi, attaccante di esperienza che, in questa stagione, sembra avercela proprio con loro, con due reti nelle due partite di Coppa Italia e all’andata, anche se, fortunatamente per i garfagnini, senza influenza nel risultato finale. "Ci aspetta una partita tosta – commenta Vangioni – contro una squadra che, prima della sconfitta di domenica scorsa a Camaiore, aveva inanellato una serie di risultati positivi che l’ha riportata nella parte centrale della classifica. Il fondo del loro campo non è dei migliori, ma cercheremo di impostare, comunque, il nostro gioco".

Nel Castelnuovo ritornano a disposizione dagli infortuni Leshi e Casci (che nel girone di ritorno non ha mai giocato). Non saranno al meglio, ma sono fondamentali. Non ci saranno, invece, Bonaldi (squalificato per un turno), Ramacciotti, Lunardi e Gabrielli (ancora alle prese con problemi muscolari.

"Pian piano – aggiunge il team manager Alessandro Moriconi – stanno rientrando i tanti nostri infortunati e sono sicuro che cambieranno anche i risultati che nelle ultime partite non ci hanno sorriso. I ragazzi vogliono rifarsi degli ultimi scivoloni e di difendere un posto in zona play-off che ci vede terzi, ma a un solo punto di distacco dalla seconda piazza che abbiamo occupato per diverse settimane".

I gialloblu hanno 37 punti in classifica, terzo posto solitario, mentre il Fucecchio, con 30 punti, si trova in undicesima posizione, con un margine di sette sulla zona play-out. Il Castelnuovo cercherà di ritrovare anche la via del gol, cosa che, nel girone di ritorno, gli è riuscita soltanto quattro volte in sette partite, con Campani, El Hadoui, Camaiani e Gabrielli.

Dino Magistrelli