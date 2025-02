Eccellenza - Girone "A». Castelnuovo spreca e va ko: è il quarto di fila

Fucecchio

2

Castelnuovo

1

FUCECCHIO: Del Bino, Arapi, Iommazzo, Orsucci, Cenci, Ghelardoni, Guerrucci (71’ Cavallini, 85’ Melani)), Geniotal, Agostini (65’ Fiorini), Rigirozzo, Sciapi. All.: Targetti.

CASTELNUOVO: Nucci, Casci, Filippi (75’ Fruzzetti), Fall, Leshi, Rossi, El Hadoui, Cecchini, Campani, Grassi, Camaiani (68’ Satti). (A disp.: Biggeri, Daka, Catoi, Salotti, Fanani, Magera). All.: W. Vangioni.

Arbitro: Possanzini di Foligno (assistenti: Pappalardo di Empoli e Braga di Pisa).

Reti: 45’ pt El Hadoui, 15’ st Sciapi, 40’ st (aut.) Leshi.

Note: 40’ st Grassi espulso per doppia ammonizione.

FUCECCHIO - Un momento non troppo felice per il Castelnuovo che, a Fucecchio, incassa la quarta sconfitta consecutiva. Tutto sommato un pareggio sarebbe stato il risultato più consequenziale a quello che si è visto in campo, ma, a cinque minuti dal 90’, ci si è messa di mezzo anche la malasorte per i garfagnini con un calcio di punizione di Cavallini deviato nella propria porta da Leshi, mentre Nucci era già sulla traiettoria.

Subito all’inizio, al 7’, occasione per El Hadoui che, di testa, manda il pallone alto. Al 31’ occasione per il Castelnuovo per passare in vantaggio, ma Grassi non trasforma il rigore, spedendo il pallone alto sulla traversa. Il Fucecchio, comunque, non sta a guardare, creando alcune occasioni da rete. Al 45’ Castelnuovo in vantaggio con El Hadoui (foto) che mette dentro un traversone dalla destra. Nella ripresa la squadra di Vangioni cerca di giocare di rimessa, con i fiorentini che attaccano e, al 15’, il bomber Sciapi, che ha segnato quattro gol ai garfagnini in quattro gare tra coppa e campionato, pareggia, lanciato da un bel diagonale. Al 40’ il momento che decide la partita. Grassi commette un fallo ai limiti dell’area e viene espulso per doppia ammonizione. Cavallini si incarica della punizione. Il tiro non è dei più felici, ma il pallone incoccia una gamba di Leshi e spiazza Nucci. Tre punti d’oro per il Fucecchio e tanta tristezza per i gialloblu.

Dino Magistrelli