Eccellenza - Girone "A». Castelnuovo-Montespertoli. Grassi: "Avversario tosto. Guai abbassare la guardia»

Oggi, alle 14.30, il Castelnuovo ritorna in campo per la terza volta in questa settimana, ospitando i fiorentini del Montespertoli dell’allenatore Sarti. "Sono stati, per noi, giorni importanti quelli trascorsi – commenta l’allenatore gialloblu Grassi – per aver conquistato sei punti e aver fatto un po’ rifiorire la nostra classifica. Nello stesso tempo non dobbiamo calare la guardia, in quanto tutte le squadre sono molto attrezzate e l’inciampo può essere sempre dietro l’angolo. Il Montespertoli è squadra di categoria, con buoni elementi e anche con il Viareggio ha perso solo nel finale e, sicuramente, non lo meritava dopo aver lottato alla pari".

"Per quanto riguarda i ragazzi – aggiunge il trainer – non posso che ringraziarli per quanto stanno facendo, anche se qualcuno non è al massimo. Per oggi, più o meno, la “rosa” a disposizione sarà quella delle ultime due partite. Può darsi che Fazzi e Nardi vengano in panchina, ma, certamente, non pronti per scendere in campo, ma per essere più vicini alla squadra".

Nello scorso campionato ai gialloblu andò alla grande contro i fiorentini, vincendo sempre per 2-1, con gol di Casci e Grassi al "Nardini" e di Gabrielli e Camaiani in trasferta. Attualmente il Montespertoli ha 11 punti, frutto di 2 vittorie, 5 pareggi, contro 2 sconfitte, 8 gol fatti e altrettanti subiti. Una formazione finora un po’ specializzata in pareggi, ben 5 in 9 gare. Il Montespertoli precede di due punti in classifica il Castelnuovo, ma con una partita in più.

Dino Magistrelli