Eccellenza - Girone "A». Castelnuovo-Real con il rientro di Cecchini

Il Castelnuovo, nella giornata di capitan Giacomo Cecchini al suo debutto stagionale in campionato – al quale verrà anche consegnata una targa da parte della società gialloblu per le sue cento presenze in campionato, impreziosite da 11 reti – , oggi, alle 15, ospita, al "Nardini", uno dei quattro campi in erba sintetica del girone, il Real Forte Querceta dell’allenatore Matteo Verdi.

"Dopo la bella prova di Roselle con il Belvedere di domenica scorsa – commenta l’allenatore Grassi – , sono fiducioso in una bella partita da parte dei miei ragazzi e, soprattutto dopo una sconfitta e un pareggio, puntiamo, ovviamente, a fare nostri i tre punti. L’infermeria si sta sfoltendo e anche questo è un buon segnale. Rimangono in dubbio Casci e Fazzi, sui quali decideremo all’ultimo momento, se almeno portarli in panchina o no".

A disposizione rientrano, invece, il già ricordato capitan Cecchini, il portiere Fabio Pierallini, che ha scontato la squalifica, e l’attaccante Luca Andreotti, già in panchina, per la verità, domenica scorsa, a Roselle, ma, in pratica, ad onor di firma.

Fiducia, per la prima vittoria in campionato, anche da parte dei dirigenti Alessandro Vichi (presidente), Roberto Tamagnini (vice), Antonio Nelli (ds), Emanuele Vichi e Alessandro Moriconi e tutti gli altri.

Intanto belle notizie arrivano dal settore giovanile del Castelnuovo, guidato dal responsabile Pierfranco Tardelli. Infatti il Castelnuovo, nell’ambito della classica manifestazione calcistica del "Settembre Lucchese" ha raggiunto due finali. La "Juniores" sfiderà l’Atletico Lucca nel torneo "Elite", mentre i "Giovanissimi" si confronteranno con il Camaiore nel torneo "Premium".

Dunque si incominciano a vedere i primi frutti della ristrutturazione del settore giovanile, a cominciare dal luglio 2024 su impulso di Gianfranco Tardelli e, ora, con direttore generale Simone Vanni, Riccardo Biagioni (ds) e Michele Biggeri (direttore tecnico). Per i versiliesi, per ora, in campionato, una vittoria e un pareggio.

Dino Magistrelli