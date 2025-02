Eccellenza - Girone "A»: gialloblu domenica a Certaldo. Castelnuovo stangato per il dopo partita a Massa. Satti 4 turni, stop 3 mesi a dirigenti, 500 euro di multa

Per il Castelnuovo piove sul bagnato. Dopo le cinque sconfitte consecutive in campionato, è arrivata una tegola, anche se in parte annunciata, dalla giustizia sportiva: quattro turni di squalifica a Satti, da scontare a cominciare da domenica, insieme a tre mesi di inibizione da ricoprire cariche per il presidente Alessandro Vichi; altrettanti per il "ds" Antonio Nelli; più 500 euro di multa alla società. Tutto questo in relazione all’infuocato dopo partita, al rientro negli spogliatoi, di Massese-Castelnuovo del 6 ottobre dell’anno scorso. Sul campo la partita era terminata 1-0 per i gialloblu, con gol di Gigi Grassi su rigore.

Ritornando al calcio giocato, la trasferta di domenica del Castelnuovo a Certaldo si presenta all’insegna della riscossa per risalire un po’ la china della classifica, ferma a 37 punti dal 19 gennaio scorso, con il successo a Perignano, con gol di Camaiani. Ora il Castelnuovo è ancora in zona play-off, ma è sceso dal secondo al quinto posto e subito dietro, da 36 a 33 punti, ci sono ben sei compagini, pronte ad approfittare di altri passi falsi della squadra di Walter Vangioni che, nel girone di ritorno, ha messo insieme soltanto nove punti in nove gare, ma, soprattutto, ha segnato con il contagocce: in pratica solo sette reti fino alle ultime due di domenica scorsa dei giovani Bonaldi e Magera.

Tra i gialloblu non ci sarà, oltre a Satti, il difensore Dennis Rossi che, con l’infortunio di domenica scorsa, ha chiuso il campionato. Ritornano, invece, a disposizione Grassi (dopo la squalifica) e Lunardi e Ramacciotti, dopo i loro infortuni.

Dino Magistrelli