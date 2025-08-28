Eccellenza - girone "A»: il commento. Castelnuovo, tre sfide alle Zebre. Nelli: "Calendario emozionante»

Tre partite, tre derby in altrettante domeniche tra i gialloblu del Castelnuovo dell’allenatore Gigi Grassi e i bianconeri del Viareggio dell’"ex" Walter Vangioni. Prima i due confronti in Coppa Italia, domenica 31 agosto, alle 16, allo stadio "Alessio Nardini" a Castelnuovo e il 7 settembre il ritorno a Viareggio. Poi, domenica 14, la prima di del campionato di Eccellenza Toscana girone "A", al "Nardini", alle 15, sarà di scena ancora la compagine bianconera versiliese, dagli addetti ai lavori pronosticata tra le favorite alla vittoria finale, insieme alla Lucchese.

E, a proposito dell’altro derby, quello con la Lucchese, il primo in assoluto in campionato nella storia ultracentenaria delle due società, il pensiero dei tifosi garfagnini corre già a domenica 19 ottobre, alle 15, al "Porta Elisa", per Lucchese-Castelnuovo.

"Un calendario sorprendente – commenta il “ds” del Castelnuovo Antonio Nelli – : giocare tre partite con il Viareggio in quindici giorni. Vorrà dire che, incontrando una delle squadre più forti, misureremo da subito il nostro potenziale. Siamo soddisfatti di queste prime settimane di preparazione e cercheremo di recuperare quei ragazzi non ancora al meglio come Fazzi e Quilici. Intanto un invito a venire numerosi, stasera, alle 19, al “Nardini”, per il Memorial Marigliani".

Dino Magistrelli