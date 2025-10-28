Eccellenza - Girone "A»: il punto. Grassi e Vichi: "Un Castelnuovo che sa soffrire»

Tre punti preziosi per il Castelnuovo contro la Massese e, soprattutto, fondamentali dal punto di vista psicologico, dato che, finalmente, dopo sei gare è arrivata la prima vittoria in campionato che, in diverse occasioni, era sfuggita per poco come a San Giuliano. A fine gara, soddisfatto l’allenatore Gigi Grassi.

"E’ stata una partita sofferta – commenta – , ma che abbiamo portato a termine con determinazione, lottando su tutti i palloni. Tutti i ragazzi sono stati stupendi, prima attaccando gli avversari fino al 2-0 e, poi, nel contenere la reazione della Massese. Un grazie veramente a tutti i ragazzi per come hanno preparato la gara e per come hanno difeso con i denti, come si suole dire, i tre punti fino al 94’. Mi auguro che questa sia la svolta al nostro campionato".

Tra i migliori il centrocampista Diego Bartolomei, classe 2001, ritornato quest’anno in Garfagnana dalla Massese, 60 presenze in gialloblu, con 6 reti, di cui preziosa quella dell’ 1-0 di domenica che ha incanalato la partita nel verso giusto per il Castelnuovo: il classico gol dell’"ex". Per Bartolomei veramente una gara da incorniciare sia a centrocampo che a sostegno delle punte.

"Ci voleva – dice il presidente Alessandro Vichi – questa prima vittoria di campionato, contro una squadra blasonata come la Massese. Abbiamo fatto un passetto avanti in classifica, ma non ci dobbiamo, però, cullare sugli allori. Veramente mi sono divertito anche per il gioco espresso e, naturalmente, come in ogni partita, c’è anche da soffrire, ma, alla fine, questi tre punti hanno fatto dimenticare a tutti noi l’ultima mezz’ora sulla difensiva. Devo ringraziare veramente tutti i ragazzi per come hanno lottato fino al fischio finale".

Intanto, domani, subito altro turno di campionato infrasettimanale, con il Castelnuovo che, alle 14.30, giocherà a Larciano. I pistoiesi sono reduci dalla sconfitta di Viareggio e anche questo li rende più temibili e da affrontare con determinazione. Sono quarti in classifica, a 12 punti, frutto di tre vittorie e tre pareggi.

Dino Magistrelli