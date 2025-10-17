Eccellenza - Girone "A»: il punto. Il Castelnuovo non sa vincere. Grassi: "Abbiamo tentato di tutto»

Il Castelnuovo ha rimandato ancora l’appuntamento con la prima vittoria in campionato e, ora, in cinque gare, sono arrivati tre pareggi e due sconfitte. Un ruolino di marcia non certo brillante che relega i gialloblu nella parte bassa della classifica, con un punto di vantaggio sul fanalino di coda Cenaia.

Con la Sestese sembrava l’occasione propizia, sia per il non brillante avvio di stagione dei fiorentini, sia perché, dal 35’ del primo tempo, gli ospiti sono rimasti in dieci. Invece la situazione non è andata come la squadra garfagnina pensava e, alla fine, ha rischiato anche di perdere, se non ci fosse stato un prodigio del giovanissimo portiere Leonardo Barghini, classe 2007 e anche la precipitazione nel tiro dei fiorentini Ermini, Cirillo e Fiorentino.

A fine gara il viso dei dirigenti non era certamente felice, anche perché, nel finale, si è sfiorato il secondo patatrac casalingo, dopo quello con il Viareggio nella prima di campionato.

Il direttore sportivo Antonio Nelli proferisce poche parole, ma emblematiche: "Non possiamo continuare a giocare così".

"La Sestese – afferma l’allenatore Gigi Grassi, al termine della gara, a caldo, dopo lo stress dell’ultima mezz’ora di gioco in sofferenza – è una formazione forte, al di là della classifica che la vede appaiata a noi con tre punti. Purtroppo noi non abbiamo tutti i giocatori al massimo. Diversi sono mezzi infortunati o, comunque, reduci da problemi fisici e, pertanto, il gioco ne risente. Nella ripresa ho cercato di tutto per vincere, mandando in campo tutti gli attaccanti, con il rischio, però, del contropiede, come poi è stato in diverse occasioni. Addirittura abbiamo rischiato anche di perdere".

"Dunque – conclude il trainer – accontentiamoci di questo punto, in attesa di tempi migliori, a cominciare dal primo recupero fisico di tutti i ragazzi".

Dino Magistrelli