Eccellenza - Girone "A»: il mercato. Castelnuovo si rinforza. Preso Marcovina

Ancora un giocatore in ingresso per il Castelnuovo, in vista di una stagione lunga ed impegnativa che, tra l’altro, ha iniziato con diversi infortuni, leggi Biggeri, Andreotti, Fazzi, Tassi. L’ultimo innesto, in ordine di tempo, è Gabriele Marcovina, centrocampista, classe 2006, che potrà essere utile sia in prima squadra che per la "Juniores" regionale. Lo scorso anno giocava negli "Juniores" nazionali del Livorno, con i quali ha vinto il proprio girone del campionato nazionale. Già diverse esperienze calcistiche di qualità per Marcovina, cresciuto negli Aquilotti S. Anna, per poi indossare le maglie di Empoli, Pisa e Pistoiese.

Sempre in tema di mercato da aggiungere, poi, il ritorno, nei giorni scorsi, a Castelnuovo di Dennis Rossi, classe 2002, 15 presenze nello scorso campionato. Rossi ha già disputato uno spezzone di partita domenica scorsa con il Viareggio. Sicuramente un ritorno importante quello di Rossi, cresciuto nel vivaio del Lido di Camaiore prima, nel CGC Capezzano poi e con trascorsi nel Pisa, nel Ponsacco e nel River Pieve.

Intanto per tutto il mese di settembre continua, a cura della scuola calcio, l’"Open Day" gialloblu con la Fiorentina, società cui i garfagnini sono affiliati, nei pomeriggi di martedì e venerdì, al "Nardini", a cominciare dalle 17,30. Sono interessati tutti i bimbi e le bimbe nati negli anni 2016-2019, con certificato medico obbligatorio. Inoltre è in atto la promo-iscrizione gratuita per la stagione 2025-2026 per i nati negli anni 2018-2020. Per informazioni: 0583-639393 in orario d’ufficio; oppure cellulari: 340-5992690 e 349-8122718.

Dino Magistrelli