Eccellenza - Girone "A»: il punto. Il "dg» Vichi: "Che peccato. Ma il Castelnuovo si solleverà»

Ancora una sconfitta per il Castelnuovo, la terza in queste sei partite iniziali di campionato per i gialloblu. Era sicuramente un confronto difficile per la squadra di Gigi Grassi, contro una buona Lucchese che si sta assestando e calando nelle peculiarità dei campionati dilettanti e con alcuni giocatori di categoria superiore. Il Castelnuovo era partito discretamente con il solito El Hadoui, classe 2000, cresciuto nelle giovanili gialloblu, 132 presenze e 19 reti in campionato, il solo che cerca sempre di tirare in porta da ogni posizione, al contrario di altri che cercano l’appoggio senza prendersi la responsabilità del tiro.

"Per la società del Castelnuovo e per i suoi tifosi – commenta il direttore generale Emanuele Vichi – è stata una giornata storica confrontarsi in campionato con la Lucchese al “Porta Elisa”. Purtroppo così non si può dire per il risultato finale che ci ha visto sconfitti dai rossoneri che hanno meritato i tre punti. Peccato non aver trovato il gol nelle occasioni iniziali, in quanto la partita sicuramente si sarebbe messa in un altro modo. Altro rammarico è quello di aver affrontato la Lucchese con diversi ragazzi reduci da infortuni e, dunque, non al meglio (e mi riferisco a Cecchini, Casci, Leshi e altri). Poi si è aggiunto anche l’infortunio a Nardi che, spesso, sa inventare giocate vincenti. Comunque complimenti alla Lucchese, mentre noi cercheremo di ripartire nel migliore dei modi".

Intanto cambio alla guida della "Juniores": Stefano Pancetti prende il posto di Roberto Biagioni.

Dino Magistrelli