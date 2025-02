Eccellenza - Girone "A»: il punto. Castelnuovo allergico ai bianconeri. Cinque gol subiti nei due derby

I colori bianconeri sono stati indigesti al Castelnuovo: prima battuto in casa dalla Massese e, poi, sconfitto a Viareggio. In tutto, cinque gol subiti, zero realizzati e, aspetto più preoccupante, con i due portieri avversari rimasti inoperosi. Una scusante, comunque, c’è: i numerosi infortuni che si sono accavallati in queste ultime settimane, a cominciare da quello di Casci, di cui si sente un gran bisogno sulla fascia. Il team manager Alessandro Moriconi fa una disanima precisa della partita di Viareggio e della situazione attuale.

"Sicuramente un grosso rammarico – afferma – per queste due ultime partite senza punti, ma coincide con un periodo di grossa difficoltà per i troppi infortuni. Anche a Viareggio mancava più di un terzo dei titolari e neppure la buona sorte ci ha assistito, dato che la partita è stata sbloccata da una sfortunata autorete. Comunque pieno merito al Viareggio che nelle ultime settimane si è rinforzato, meritando le parti alte della classifica che è venuto ad occupare con i tre punti di domenica. Dal canto nostro ricordiamo che siamo ancora al secondo posto, anche se raggiunti dalla Sestese e, ora, dobbiamo difendere la nostra posizione in zona play-off, compattandoci ulteriormente come gruppo, consapevoli anche di quanto di buono abbiamo fatto fino ad oggi".

A Viareggio hanno debuttato in Eccellenza Tommaso Catoi e Tommaso Fanani, ambedue classe 2006. Gigi Grassi, classe 1983, sorretto ancora da tanta vivacità atletica e dalla gran classe che non sta venendo meno neppure quando i 40 anni sono passati, commenta: "Non dobbiamo scoraggiarci per queste due partite andate male. Purtroppo siamo in un momento non felice per i tanti infortuni: domenica avevamo ben cinque ragazzini della “Juniores” in organico. I tifosi hanno piena fiducia in noi e cercheremo di non sciupare quanto finora abbiamo costruito di buono".

Dino Magistrelli