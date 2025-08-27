Eccellenza - Girone "A»: la presentazione. Castelnuovo cambia logo e marchio tecnico

Il Castelnuovo ha presentato il nuovo logo societario. A mostrarlo in anteprima alla stampa il presidente Alessandro Vichi e il vicepresidente Roberto Tamagnini.

"Il nuovo logo – ha spiegato Tamagnini – è frutto di un percorso di rinnovamento che ha visto la collaborazione con LAB26, un’agenzia di comunicazione giovane e radicata proprio a Castelnuovo. Insieme a loro abbiamo intrapreso un progetto di modernizzazione dell’immagine e della comunicazione del club, con l’obiettivo di rendere il club più vicino al presente e pronto ad affrontare le sfide future".

"Lo stemma rinnovato – ha aggiunto il vicepresidente – conserva alcuni elementi storici, ma li reinterpreta con un linguaggio grafico più essenziale e contemporaneo. Lo scudo, ad esempio, è stato ridisegnato con una forma più moderna, eliminando il bianco di fondo, per mettere in risalto i due colori simbolo del Castelnuovo: il giallo e il blu. Il leone rampante, da sempre emblema di forza e coraggio, è stato trasformato: non più l’intera figura, ma soltanto la testa, stilizzata con linee nette e futuristiche, capace di comunicare determinazione e aggressività. Permette anche di differenziare l’identità del club da quella del Comune, con cui condivideva un simbolo molto simile. Infine, la corona turrita, altro elemento legato alla tradizione e alla storia di Castelnuovo, rivisitata in chiave più minimale e leggera, così da conservarne il valore simbolico, senza appesantire la composizione grafica. Il risultato è un marchio che guarda avanti, senza dimenticare le proprie radici: un logo in grado di rappresentare al meglio lo spirito del Castelnuovo, fedele ai suoi colori e alla sua comunità, ma, al tempo stesso, pronto a scrivere una nuova pagina di storia".

"Dovendo in questa stagione fare un quasi completo rinnovamento dell’abbigliamento – ha aggiunto il presidente Vichi – , abbiamo deciso di sposare un nuovo marchio, la Joma. La novità del logo deve essere anche un viatico per lanciare una linea di abbigliamento e prodotti di merchandising a marchio Castelnuovo".

Dino Magistrelli