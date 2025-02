Eccellenza - Girone "A»: l’analisi. Tamagnini e Nelli: "Sfortunati. Il Castelnuovo ha colpito tre legni»

Neppure un secondo tempo magistrale con il Cenaia, con due gol e tre pali e, soprattutto, un buon gioco, ha permesso al Castelnuovo di uscire dalla crisi di risultati che lo sta attanagliando da ben cinque domeniche. Con questa sconfitta-spareggio con il Cenaia i gialloblu sono scivolati dal terzo al quinto posto, ancora in zona play-off, anche se alle spalle c’è un nugolo di avversari nell’arco di pochi punti.

"Veramente un pomeriggio sfortunato – commenta il vicepresidente Roberto Tamagnini – che non meritava di perdere e anche un pareggio ci andava stretto. Con tre legni colpiti in 45’ certamente non possiamo dire di essere baciati dalla buona sorte. Tengo a sottolineare che la squadra e l’allenatore Vangioni non hanno colpe, in particolare per questa sconfitta con il Cenaia. Abbiamo ancora alcuni giocatori fuori per infortunio e mancava anche Grassi per squalifica".

Il "ds" Antonio Nelli: "Non ci posso ancora credere di aver perso una partita così, dopo aver visto come abbiamo giocato. Ci sta girando tutto male, ma non dobbiamo deprimerci".

Il trainer Walter Vangioni, sportivamente, anche se con l’amarezza gli si legge sul volto, non si sottrae alle domande. "Il risultato – dice – è l’esempio lampante che nel calcio, in certi momenti, tutto gira male. Ora dobbiamo fare scudo tutti insieme. Ho fatto qualche cambio tecnico iniziale per dare un po’ di respiro a chi appariva un po’ stanco, ma devo dire che tutti in campo hanno fatto il loro dovere, a cominciare da Magera che ha disputato una buona gara. Abbiamo giocato una delle migliori gare della stagione e, dopo una fase di appannamento nelle settimane precedenti, siamo ritornati a un buon livello, ma, purtroppo, non è bastato per muovere la classifica".

"Mi dispiace – chiude Vangioni – per i tifosi, più numerosi del solito. A me e alla squadra sarebbe piaciuto dar loro la soddisfazione di una vittoria che, al “Nardini”, manca dal 12 gennaio".

Dino Magistrelli