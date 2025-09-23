Eccellenza - Girone "A»: l’analisi. Grassi: "Castelnuovo, che peccato. Rammarico per i due punti persi»

Primo punto in classifica per il Castelnuovo di Gigi Grassi sul non facile campo della temibile matricola Belvedere di Roselle di Grosseto, ma, alla fine, il rammarico di avere gettato al vento, come si suol dire, due punti al 90’ – quando i garfagnini conducevano per 2-1 con il gol di Momo Conde e Cecilia – è grande.

"Abbiamo disputato una buona gara – commenta Grassi –, due volte in vantaggio, ma, alla fine, abbiamo lasciato due punti in Maremma. Sono quelle partite che, all’inizio, un pareggio lo avresti sottoscritto e, poi, al 90’, resta un po’ di amaro in bocca. Ci mancavano diversi giocatori e, pertanto, guardiamo al bicchiere mezzo pieno per il buon gioco espresso su un campo di un Belvedere che ha allestito una bella squadra per disputare il suo primo campionato in Eccellenza. Per domenica speriamo di poter recuperare qualcuno".

"Il Belvedere è una buona squadra – aggiunge il vicepresidente gialloblu Roberto Tamagnini – , ma, alla fine, se c’era una squadra che meritava di più, era il Castelnuovo. Comunque accontentiamoci di avere smosso la classifica, dopo lo scivolone interno con il Viareggio e di aver disputato la bella gara contro i grossetani che, sicuramente, nell’arco della stagione, troveremo sempre nella parte alta della classifica".

Intanto ha lasciato il Castelnuovo il centrocampista Elia Tocci, classe 2004, passato al San Marcello Pistoiese, vicino casa. L’avventura in gialloblu di Tocci termina con 16 presenze nello scorso campionato.

Dino Magistrelli