Eccellenza - Girone "A»: l’anticipo. Salta la sfida di oggi tra Montespertoli e Castelnuovo. Rinvio per l’allerta meteo: recupero forse il 26 marzo

A causa dell’allerta meteo di color rosso, oggi non si giocherà l’anticipo della quart’ultima giornata di campionato fra Montespertoli e Castelnuovo che era in programma allo stadio "Molino del Ponte". "Com’ era da aspettarsi, in considerazione del meteo – commenta il vicepresidente Roberto Tamagnini – l’incontro è stato rinviato, con saggia decisione degli organi preposti".

Sul momento non c’è niente di ufficiale, ma, a logica, il recupero potrebbe essere mercoledì 26 marzo. Tra gialloverdi fiorentini e gialloblu garfagnini la partita era molto attesa ai fini della classifica, dato che le due squadre sono divise da un punto, con il Castelnuovo al quinto posto a 40 e il Montespertoli, sesto, a quota 39. Dunque un successo dei padroni di casa avrebbe permesso di entrare in zona play-off, a scapito proprio del Castelnuovo. All’andata il risultato fu di 2-1 per il Castelnuovo, con gol di Casci, pareggio di Lotti e gol della vittoria di Grassi che, dopo essersi fatto respingere il calcio di rigore dal portiere, era stato il più veloce ad arrivare sul pallone e a metterlo definitivamente in rete.

Il Montespertoli, nell’arco della stagione, si è dimostrato una squadra quadrata e cresciuta con l’andare del tempo, fino ad arrivare a lottare per i play-off. La squadra di Sarti, in 26 partite, ha inanellato 11 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, con 30 reti segnate e 29 subite. Di fronte il Castelnuovo con 12 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte, 35 gol messi a segno, ma ben 36 subiti che, finora, lo relegano al secondo posto tra i reparti difensivi più deboli, dopo quello del fanalino di coda Cuoiopelli.

Dino Magistrelli