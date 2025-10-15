Eccellenza - Girone "A»: oggi turno infrasettimanale. Castelnuovo-Sestese

Increduli un po’ tutti, tifosi e dirigenti gialloblu, per il patatrac accaduto a San Giuliano Terme. In vantaggio di due gol, di Bartolomei e Quilici, dopo 8’ della ripresa, la squadra di Gigi Grassi ha, poi, subito tre reti in meno di venti minuti da parte dei padroni di casa che, così, hanno assaporato, da matricola, la prima vittoria in Eccellenza; mentre il Castelnuovo deve ancora rinviare il primo successo stagionale.

Spauracchio e incubo dei gialloblu, nella ripresa, è diventato Francesco Di Paola, l’esperto attaccante quarantunenne, autore di una tripletta. Un goleador di fama tra i dilettanti, cui sicuramente è stata lasciata troppa liberta in area di rigore e, così, il risaputo fiuto del gol di Di Paola, ha fatto il resto. Una sconfitta ancora più amara, dato che il doppio vantaggio aveva fatto intravedere un risultato finale molto diverso. Dopo il terzo gol subìto, il Castelnuovo ha provato a raddrizzare la partita con alcuni cambi, alzando il baricentro con Conde e Morelli, ma senza risultato. Nel Castelnuovo da registrare il debutto in gialloblu di Luca Andreotti e di quello in prima squadra dei giovani Francesco Landi (2008) e Niccolò Bigondi (2007).

Comunque non c’è tempo per recriminare, ma è necessario voltare subito pagina, in quanto, oggi, alle 15, allo stadio "Alessio Nardini", è in programma la sesta giornata di campionato e capitan Cecchini e compagni torneranno in campo per il turno infrasettimanale di campionato, in uno scontro diretto per uscire dalla bassa classifica, contro i fiorentini della Sestese dell’allenatore Fabrizio Polloni, lo scorso anno in grande spolvero e in questa stagione partiti maluccio. Nel Castelnuovo rientra Lorenzo Lunardi, dopo la squalifica, mentre Niccolò Casci dovrebbe ritornare a tempo pieno.

Dino Magistrelli