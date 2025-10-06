Eccellenza Girone A. Perignano a valanga contro il Cecina, secco 0-3. Tre punti per i Fratres che fanno sperare per il futuro

SPORTING CECINA

0

FRATRES PERIGNANO

3

SPORTING CECINA: Pagni, Solimano, Fiorini(5’st Scarpa), Ghilli(32’st Hanxhari), Startari, Lorenzini, Brizzi(32’st Londi), Diagne(42’st Foti), Fermi, Pallecchi, Lika. All.Miano

FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Genovali, Lupi, Remorini, Kapidani, Vittorini, Meucci, Magliocca, Mearini(33’st Garunja), Giordani(35’st Kouadio), Pagni. All.Fanani

Arbitro: Sarchini di Firenze

Marcatori: al 28’pt Mearini, 10’st Vittorini, 27’st Pagni

Cecina – Una splendida e meritata vittoria dei rossoblù perignanesi che espugnano il "Rossetti" di Cecina. Tre punti importanti per i Fratres che fanno ben sperare per il proseguo del campionato e tolgono un po’ di amaro in bocca per l’immeritata sconfitta e conseguente eliminazione ai rigori in Coppa contro la Lucchese.

Oggi la partita ha visto le due squadre affrontarsi fin dall’inizio a viso aperto, con occasioni da gol sia per il Perignano che per i tirrenici. Dopo una conclusione a rete del Cecina sventata da Rizzato, al 28’ Mearini scatta indisturbato lungo la fascia, il portiere locale esce lasciango incustodita la sua porta e l’attaccante rossoblù va in gol senza troppe difficoltà. La reazione dello Sporting c’è ma la difesa ospite chiude bene gli spazi e si va al riposo con il minimo vantaggio perignanese. Nella ripresa i locali ancora in avanti alla ricerca del pareggio ma la difesa ospite regge e Rizzato continua a fare buona guardia. Al 10’ il gioco dei rossoblù porta al raddoppio con Vittorini che risolve nel migliore dei modi una convulsa mischia in area dello Sporting.

Nonostante il doppio svantaggio la compagine tirrenica si porta nuovamente in avanti dimostrando grande carattere e realizza anche un gol che avrebbe potuto riaprire la partita ma questo viene annullato per fuorigioco. La squadra di mister Fanani non solo riesce a gestire la partita ma al 27’ Pagni di testa realizza la terza rete ospite e chiude definitivamente il conto.

Pietro Mattonai