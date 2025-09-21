Eccellenza - Girone "A»: sarà assente anche Casci. Il Castelnuovo in grande emergenza a Roselle

Trasferta, oggi, alle 15, a Roselle, vicino a Grosseto, per il Castelnuovo. Speriamo che non sia una "Maremma amara", ma, certo, con la malasorte che si ritrova, in fatto di infortuni continui in queste ultime settimane, non è tranquillo l’ambiente gialloblu.

"Siamo in emergenza, purtroppo – commenta il direttore sportivo Antonio Nelli, recentemente premiato come miglior dirigente dell’Eccellenza durante la “Notte delle Stelle 2025” all’Art Hotel Museo di Prato – , ma, contro gli infortuni, alcuni nuovi anche in questa settimana, dobbiamo reagire mettendo in campo determinazione e concentrazione. La lista degli infortuni si è allungata con quelli di Casci e del portiere Pierallini, anche se, poi, era squalificato per l’espulsione contro il Viareggio. Poi Cecchini e Fazzi non sono guariti. Infine Andreotti dovrebbe rientrare, almeno partendo dalla panchina".

"Il Belvedere – aggiunge Nelli – è una buona squadra, composta da giocatori tecnicamente dotati e di esperienza. Io, comunque, ho fiducia. La malasorte non può continuare a prenderci di mira come nelle ultime settimane".

Dunque prima trasferta del Castelnuovo, tra l’altro inedita, a Roselle di Grosseto, contro il Belvedere, una società giovane, ma decisamente ambiziosa e forte. Basti pensare che, in due stagioni, è salita dalla Prima categoria all’Eccellenza e, ora, si presenta come una delle squadre più attrezzate. In difesa schiera anche un cognome noto: Leonardo Blanchard, grossetano, che, dopo aver chiuso la carriera da professionista, è sceso nei dilettanti con il Belvedere. Una lunga carriera in cui ha raggiunto la serie "A" con il Frosinone nel 2015-2016, in cui giocò una stagione da titolare impreziosita da 3 reti, tra cui una, storica, alla Juventus. Con quel gol i ciociari conquistarono il loro primo punto in serie "A".

L’inizio di campionato per il Belvedere di Giallini è stato molto positivo, vincendo 2-0 sul campo del San Giuliano. Occhio all’attacco, con Enzo Tantone, 24 reti lo scorso anno, Alessio Canessa e Matteo Frati.

Dino Magistrelli