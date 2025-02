Eccellenza - Girone "A». Viareggio-Castelnuovo: Camaiani, derby doppio

Oggi, alle 14.30, il Castelnuovo dell’allenatore Walter Vangioni gioca a Viareggio contro i bianconeri di Christian Amoroso con l’intento di far dimenticare subito la "scoppola" rimediata domenica scorsa al "Nardini" contro la Massese.

Dunque ancora i colori bianconeri sulla strada del Castelnuovo che, all’andata, vinse per 2-1 con gol di Casci, pareggio viareggino di Remedi e gol vincente del difensore centrale gialloblu Endri Leshi, classe 1999, diventato subito il perno inamovibile della retroguardia garfagnina.

Ci sono anche novità per quanto riguarda il mercato. Infatti è rientrato dalla Fezzanese il portiere Gabriele Nucci che, arrivato come svincolato a novembre in Garfagnana, aveva giocato da titolare 8 partite al posto di Matteo Biggeri infortunato. La Fezzanese, militante in serie "D", si allena nel pomeriggio e ciò era diventato incompatibile con i nuovi impegni di lavoro del portiere lucchese. Sicuramente una buona notizia per tutto l’ambiente gialloblu avere due portieri che danno sicurezza come Biggeri e Nucci.

Dopo la partenza di quest’ultimo, nelle ultime tre partite, in panchina era andato Gabriel Sartini, classe 2007, il portiere della "Juniores". Comunque, in porta, contro il Viareggio, ci sarà Biggeri che ha recuperato da un piccolo inconveniente fisico. Fiducioso il vice presidente Roberto Tamagnini. "Sono sicuro – ha detto – che i ragazzi, oggi, a Viareggio, disputeranno la classica partita del riscatto. Troppo brutto il Castelnuovo contro la Massese per essere quello vero, quello che è secondo in classifica con 37 punti messi insieme in 20 partite con 11 vittorie e 4 pareggi, insieme a 5 sconfitte. Abbiamo qualche giocatore con qualche problemino fisico, ma oggi stringeranno i denti per giocare il derby con il Viareggio".

Particolarmente attesa, tra i gialloblu, la partita del viareggino Gianluca Camaiani, classe 2003, che, quest’anno, è andato a segno 4 volte, saltando, però, diverse partite all’inizio di stagione per infortunio.

Dino Magistrelli