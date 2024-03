"Eccellenza Girone B: Anticipi di Spessore per la 27ª Giornata"

Per il campionato di Eccellenza oggi alle 14,30, si giocano due anticipi di spessore del girone "B" relativi alla 27ª giornata con questo programma.

Firenze Ovest-Scandicci (andata 0-2: Menini, Vezzi) arbitro Cornello di Firenze. Al "Paoli" arriva uno Scandicci in grande spolvero che obbliga la squadra del tecnico Gardellin a dare il massimo per superare indenne questo primo match point (il successivo sarà con la Rondinella) per incamerare punti salvezza. Per la sfida contro i Blues il Firenze Ovest non avrà la disponibilità di Vanni infortunato e Tassi squalificato. E’ probabile il tecnico Gardellin riproponga la stessa formazione vittoriosa sul Pontassieve puntando su Iaquinandi, Bourezza, Kane e Marseglia, con l’alternativa Giannini. Mettere all’angolo lo Scandicci di Ventrice non sarà facile: i Blues attraversano un buon momento di forma. Anche se non giocherà il bomber Grillo squalificato, Ventrice può disporre di due assi nella manica: Del Pela capocannoniere e Vezzi; due attaccanti sempre pronti a "graffiare". Inoltre, c’è da aggiungere che per questa rincorsa al secondo posto, i Blues possono fare affidamento su i rientranti Lastrucci e Sinisgallo.

Lastrigiana-Rondinella (all’andata 1-4: Ricchi, Antongiovanni 2, Fantechi, Morelli) arbitro Danesi di Pistoia. Fari puntati anche su questa sfida delicata che si gioca alla "Guardiana" fra due avversarie in cerca di punti salvezza. La Lastrigiana del tecnico Gambadori è decisa a rimettere in moto la classifica ancora a forte rischio. Anche la Rondinella che possiede un punto in più nei confronti degli avversari, mira a capitalizzare bene la sfida per allontanarsi dalla zona a rischio. L’allenatore Francini non potrà utilizzare Ciardini squalificato, Falcini e Fantechi infortunati; puntando come al solito su Antongiovanni, Cragno, con l’aggiunta di Bartolini, Gorfini e Pecchioli che sono a disposizione.

Giovanni Puleri