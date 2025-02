Eccellenza Girone B. Derby aretino tra Bladaccio e Castiglionese. Foiano prova a sganciarsi dal treno playout

Gioca d’anticipo il campionato di Eccellenza, almeno per quanto riguarda il girone B, e soprattutto per le formazioni aretine. Sono due le partite in calendario questo pomeriggio ed entrambe interessano squadre della provincia di Arezzo. Calcio di inizio alle 14.30 per il derby tra Valtiberina e Valdichiana. Ad Anghiari la Baldaccio Bruni affronterà la Castiglionese: tutte e due le formazioni vantano in panchina due allenatori subentrati. Da un lato Mario Palazzi, che ha tirato fuori da acque decisamente agitate la Baldaccio arrivando adesso a quota 33 punti, esattamente gli stessi di una Castiglionese per buona parte del torneo in testa al campionato ma che dallo scorso 15 dicembre non festeggia più una vittoria. Un digiuno di successi che adesso vede i viola di Filippo Zacchei al quinto posto, a due lunghezze dal quarto dell’Affrico, e con il fiato sul collo di Rondinella Marzocco e appunto dell’avversario di giornata. Insomma quella di oggi per la squadra di Palazzi sarà un esame di maturità per entrare in zona playoff, idem per i ragazzi di Zacchei invece dovranno cercare di tornare al successo.

Sempre alle 14.30 toccherà al Foiano. Gli amaranto di Santoni anticipano il turno casalingo per evitare la concomitanza con l’uscita dei carri del carnevale. E così ecco allo stadio dei Pini arrivare l’Asta. I senesi con i loro 32 punti sono tra le squadre che vedono la possibilità di salire sul trenino playoff mentre gli amaranto con i loro 21 punti sono al terzultimo posto e sentono il pressing delle inseguitrici, Sinalunghese e Fortis Juventus, rispettivamente a 19 e 18 punti. Domani spazio a tutte le altre sfide in programma per completare la 24esima giornata. Alle 14.30 ecco Antella-Scandicci, mentre la Fortis Juventus ospiterà la Colligiana. Il Grassina si spingerà in casa del Lanciotto, con la Rondinella Marzocco impegnata sul proprio campo contro la Lastrigiana. Ecco poi Signa-Sinalunghese e Valentino Mazzola-Affrico.

M.M.