Eccellenza. Giulietti: "Civitanovese, imboccata la strada giusta»

"Non era semplice partire così dopo quanto è accaduto. Merito anche e soprattutto di Mercanti, un trascinatore". A promuovere i rossoblù è Giancarlo Giulietti, per molti "Lallo", grande ex della Civitanovese, dove ha giocato e allenato. Giulietti ha assistito ad entrambe le uscite ufficiali dei rossoblù. "Ho visto una squadra viva, con spirito combattivo e ben messa in campo. Nell’analizzare l’ultima gara, bisogna partire dalle premesse: la Civitanovese vi arrivava dopo una retrocessione e un’estate turbolenta per le vicende societarie. Si è dovuto ripartire da capo, con tre soli giocatori rimasti. Gli ospiti erano reduci da una promozione sfiorata, da una campagna acquisti di spessore ed ambizioni importanti. Nonostante tutto, in certi momenti mi è sembrato quasi di vedere il contrario, cioè che la squadra di casa fosse la più attrezzata. Nella ripresa abbiamo interpretato molto bene la gara, creando qualche insidia". Discorso simile per il match con la Sangiustese: "nel secondo tempo cresciamo, invece di rallentare. Vuol dire che c’è un’ottima preparazione a livello atletico e psicologico. La difesa è organizzata, il centrocampo fa interdizione. Magari qualcosa si dovrà migliorare in fase offensiva, ma la strada imboccata è quella giusta. Mercanti trasmette grinta, l’ho allenato a lungo. In campo dava tutto". Domenica si giocherà a casa della Fermana che "è un po’ come noi – conclude Giulietti –, avendo cambiato tutti i giocatori". La trasferta al Recchioni, fischio d’inizio alle 15.30, potrebbe essere vietata ai tifosi ospiti, ma il match sarà visibile su Tvrs. Procede il recupero del difensore Romero, non dovrebbero esserci problemi per Luciani. Anche Chiaruzzi tornerà a disposizione dopo ll’esperienza nella Nazionale Under 21 .

Francesco Rossetti