Eccellenza: gli anghiaresi sconfitti di misura in Valdarno. La Baldaccio Bruni cade in casa del Figline. Inutile reazione finale: Battistini senza scampo

FIGLINE

1

BALDACCIO

0

FIGLINE: Daddi 6; Messina 6, Gucci 6, Matteo G. 6 (40’ p.t. Paoloni 6); Hagbe 6,5, Bartolozzi 6, Pecci 6,5, Matteo L. 6; Nyamsi 6,5 (25’ s.t. Pezzotta 6,5), Adami 6 (29’ s.t. Bibaj 6), Donatini 6 (16’ s.t. Verdelli 7). Allenatore: Francesco Mocarelli.

BALDACCIO BRUNI: Vaccarecci 6; Giorni 5,5, Berretti 6 (43’ s.t. Piccinelli S.V.), Magi 6; Del Siena 6, Gorini 5,5 (25’ s.t. Bruschi 6), Giovagnini 5,5 (17’ s.t. Mambrini 6), Hajiri 6,5 (21’ s.t Meloni 6); Mariotti 6 (10’ s.t Sbardella 6), Quadroni 6,5, Bartoccini 6. Allenatore: Pier Francesco Battistini.

Arbitro: Rossella Daidone di Seregno.

Reti: 75’ Verdelli

FIGLINE INCISA VALDARNO – Ritorno alla vittoria per il Figline, che al "Del Buffa" supera di misura la Baldaccio Bruni grazie a un gol spettacolare di Verdelli nella ripresa. La gara fatica a decollare e i ritmi restano bassi nei primi venti minuti, con gli ospiti più intraprendenti nella costruzione del gioco.

Nella ripresa, il Figline entra in campo con un atteggiamento completamente diverso. Al minuto 8 arriva la prima grande occasione del match: Nyamsi tenta il tiro da quasi trenta metri e colpisce in pieno la traversa, sfiorando il vantaggio. Il Figline ci crede e al 30’ trova il gol del vantaggio. Pecci prova la conclusione da fuori, Vaccarecci respinge ma la palla resta in area; Pezzotta di testa appoggia per Verdelli, che con una splendida rovesciata firma l’1-0 e fa esplodere il "Del Buffa". La Baldaccio Bruni prova a reagire alzando il baricentro e cercando il pari, ma la difesa gialloblu resta compatta e concentrata.