Eccellenza: gli azzurri di Calderini guadagnano i primi tre punti della stagione. Rosi non basta. Il derby fa sorridere la Sangio. Doppietta di Fiaschi, Sansovino ko

Sansovino

1

Sangiovannese

2

SANSOVINO (4-3-3): Timperanza, Piantini (28’ st Rossi), Tognetti (42’ Zellini), Bega, Pasquinuzzi (34’ st Vasseur), Sabatini, Cacioppini (1’ st Benucci) Privitera (19’ st Cantatore), Sacconi, Ricci, Rosi. All. Chini.

SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini; Ferrante, Manes, Yade; Gozzini (36’ st Zoppi), Falugiani (10’ st Gori), Noferi, Romanelli (43’ st Rossi), Agrello (4’ st Perin) Castrovilli (22’ st Batistini), Fiaschi. Allenatore: Calderini.

Arbitro: Casale di Siena (Furiesi e Lisi di Empoli).

Reti: 5’ pt Fiaschi, 2’ st Rosi, 31’ st Fiaschi.

Note: spettatori 400 circa.

MONTE SAN SAVINO – Colpo della Sangiovannese. Gli azzurri di Calderini vincono 2-1 a Monte San Savino guadagnando i primi tre punti della stagione e condannando, al tempo stesso, la squadra locale alla seconda sconfitta consecutiva interna. Le due formazioni si trovano di fronte dopo molti anni di distanza, in palio punti importanti per riscattarsi dalle sconfitte patite nel turno precedente. Tra i padroni di casa spicca la presenza, seppur in panchina, dell’ultimo arrivato Cantatore, centrocampista con oltre 300 presenze in serie D che la società del presidente Iacomoni ha ingaggiato nelle ultime ore. Nella Sangio Stefano Calderini conferma il 3-5-2 con le novità dal primo minuto di Agrello e Fiaschi. Nemmeno il tempo di studiare gli schieramenti in campo che la Sangiovannese passa subito in vantaggio; Fiaschi entra in area, vince un rimpallo e davanti all’ex Timperanza lo fulmina per il vantaggio ospite. Siamo al minuto numero cinque.

La Sansovino accusa il colpo, ci mette qualche minuto per creare un pericolo che arriva a metà frazione con il diagonale di Cacioppini che esce di poco dalla destra di Barberini. I ragazzi di Chini hanno il maggior possesso palla ma di tiri in porta non se ne vedono. Al duplice fischio è avanti la Sangiovannese. Nella ripresa però, dopo due minuti lancio del neo entrato Benucci, Agrello concede troppa libertà di esecuzione a Rosi che con un mancino chirurgico sul secondo palo mette sull’1-1. Alla mezz’ora il nuovo vantaggio della Sangiovannese, Fiaschi in ripartenza compie 40 metri palla al piede approfittando di una Sansovino totalmente scoperta e davanti a Timperanza lo batte per la seconda volta.

Massimo Bagiardi