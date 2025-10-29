Eccellenza: gli azzurri ora si preparano per affrontare la capolista. "Sangio, avanti così». La carica di Calderini

SAN GIOVANNIDopo il consueto martedì di riposo, stilato nel programma settimanale di lavoro, la Sangiovannese riprenderà gli allenamenti in doppia seduta quest’oggi per continuare a preparare la trasferta di questa domenica in casa della capolista Rondinella, un autentico rullo compressore se si considerano le sette vittorie consecutive in altrettante giornate di campionato sommate al miglior attacco e alla terza difesa meno perforata del girone. Gli azzurri però hanno il morale alto, la sofferta vittoria con la Colligiana ha messo alle spalle la brutta prestazione della settimana prima a Siena contro il Mazzola e anche Stefano Calderini ha elogiato il passo in avanti del suo gruppo: "Complessivamente non è stata una partita bellissima, a tratti la Colligiana ha anche giocato meglio di noi ma a fare la differenza, rispetto alla settimana prima, è stata la determinazione del gruppo che non ha mollato di un centimetro nonostante le occasioni costruite da loro e raddoppiato nel momento decisivo della partita, proprio quando i nostri avversari si erano sbilanciati in avanti alla ricerca del punto del pareggio. Avevo chiesto loro una reazione dopo la prestazione di Sena che non era stata assolutamente positiva, sotto il livello caratteriale è venuta fuori la risposta che cercavo e non posso che esserne soddisfatto".Il miglior viatico possibile, come afferma sempre lo stesso allenatore, per arrivare all’appuntamento in casa della capolista con il morale giusto: "È una vittoria che serve per muovere la classifica ma soprattutto per preparare una sfida come quella in casa della capolista che, fino a questo punto, ha dimostrato di avere un passo diverso dalle altre. Ma noi ci arriviamo con il morale davvero alto, la consapevolezza di aver ottenuto un grande successo e la voglia, naturalmente, di continuare nel nostro cammino per regalare più soddisfazioni possibili alla società e ai dati tifoseria".

Massimo Bagiardi