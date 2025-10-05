Eccellenza: gli impegni delle aretine. Cardinali debutta sulla panchina della Castiglionese. Baldaccio Bruni-Sansovino è il clou della giornata. La Sangio di Calderini va in cerca di conferme

AREZZO Vietato fermarsi. E’ la parola d’ordine della Sangiovannese. Gli azzurri dopo la vittoria in campionato nel turno precedente in casa della Sansovino, e il passaggio del turno sempre contro la Sansovino (una delle big della categoria), hanno preso una bella dose di coraggio e fiducia. Mezzi che oggi serviranno come non mai alle 15 quando gli azzurri si troveranno al cospetto di una Lastrigiana che in tre partite ha messo insieme nove punti. I biancorossi viaggiano forte, sono a punteggio pieno, e per i ragazzi di Calderini il mese che è appena iniziato rappresenta un bel banco di prova per capire le reali potenzialità del gruppo.

Altra partita da non perdere quella del Saverio Zanchi di Anghiari. La Baldaccio di Mario Palazzi incrocia sul suo cammino la Sansovino di Chini. E’ il terzo confronto tra campionato e Coppa Italia in questa stagione con il bilancio fin qui favorevole agli arancioblù che devono ritrovarsi.

La società del presidente Iacomoni ha infatti allestito una rosa di assoluto valore, una delle più importanti se non la più importante della categoria, e proprio nelle ultime ore è arrivato nell’arco del tecnico Chini anche la freccia che risponde al nome di Francesco Cantatore, centrocampista classe 1993, ex Fezzanese, Sestri Levante, Viareggio e Varese tra le altre.

Adesso però serve tornare al successo per non perdere terreno dal quartetto in testa al girone B del massimo torneo regionale per i dilettanti. Occhio però alla Baldaccio che sul proprio rettangolo può sempre riservare insidie.

La Castiglionese riparte da Stefano Cardinali e cerca i primi punti della stagione nello scontro diretto da brividi con il Lanciotto, altra squadra ferma a zero punti. Tornando a parlare delle big del girone ecco che il Valentino Mazzola (a punteggio pieno con Colligiana, Rondinella e Lastrigiana) affronterà l’Antella, altra formazione che sogna la vetta e insegue.

La Colligiana darà vita allo scontro diretto con il Grassina, quarto e attardato di due punti, mentre la Rondinella Marzocco ospiterà il Certaldo, ultimo alla ricerca di un punto per muovere la propria classifica. Infine per il Figline c’è l’esame Asta da superare.

Matteo Marzotti