Eccellenza. Grassina-Antella show. Sarà un derby di fuoco

Nel campionato di Eccellenza c’è un solo rinvio d’ufficio causa maltempo, quello del girone A, Montespertoli-Castelnuovo Garfagnana. Oggi, alle 14,30 si giocheranno le altre partite della 27ª giornata, con questo programma.

Girone A

Pro Livorno Sorgenti-Sestese. Arbitro: Noto di Pisa. Archiviata la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia, la Sestese di Polloni si rituffa in campionato puntando al riscatto in terra livornese. Assente solo Belli.

Girone B

Grassina-Antella. Arbitro: Vaggelli di Prato. Eccoci di nuovo al tanto atteso derby con le due squadre in cerca di punti: rossoverdi per i play off, l’Antella per la salvezza. Grassina senza Tomberli con Caschetto, Baccini e Parrini in fase di recupero. L’ Antella si presenta al completo tranne Arnetoli infortunato.

Affrico-Signa 1914. Arbitro: Carnevali di Prato. L’Affrico vuole ripartire per un successo per rafforzare il posto play off, mentre il Signa mira a mettere al sicuro la classifica. Affrico privo di Rocchini e Papini squalificati, Signa senza Baggiani.

Lanciotto Campi-Rondinella. Arbitro: Ferrara di Piombino. Si profila una sfida interessante con un Lanciotto al completo, proiettato sempre a produrre punti salvezza. La Rondinella di Tronconi che non lamenta assenze, è concentrata a difendere il posto nei play off.

Lastrigiana-Scandicci. Arbitro: Lorenzi di Pistoia. La squadra di Gambadori sarà priva di Romei, Del Colle, Piccione e Nencini, mentre la capolista Scandicci si presenta al completo.

Sport Club Asta-Fortis Juventus. Arbitro: Rinaldi di Empoli. Per la Fortis non sarà una trasferta facile contro l’Asta che mira ai play off. Morandi confida nei colpi vincenti di Masini e Di Gaudio.

Giovanni Puleri