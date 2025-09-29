Eccellenza. Habib ci prova, Auregli è un muro. Il Rolo fermato sul pareggio
ROLO 0 ATLETIC CDR MUTINA 0 ROLO: Grigoli, Cabassa, Pipoli, Bassoli, Galli, Pappaianni, Lo Bello, Covili, Habib, Borghi (15’ st Puglisi),...
ROLO: Grigoli, Cabassa, Pipoli, Bassoli, Galli, Pappaianni, Lo Bello, Covili, Habib, Borghi (15’ st Puglisi), Serrouk (40’ st Petrosino). A disp. Vitale, Lorenzini, Catellani, Grammatica, Iodice, Boccaletti, Ferrari. All. Bonini.
ATLETIC CDR MUTINA: Auregli, Gargano (4’ st Fantastico), Hajbi, Caselli A., Serra, Vacondio, Cuoghi (40’ st Gollini), Caselli M., Teggi (25’ st Bellucci), Boilini, Panzanato. A disp. Schena, Bonacini, Lazzaretti, Mazzoni, Bartoli, Canosa. All. Paganelli.
Arbitro: Sfrischi di Piacenza.
Note: ammoniti, Habib, Pipoli (R) e Panzanato (A).
Pareggio interno per il Rolo, che impatta a reti bianche con l’Atletic CDR Mutina, formazione con cui divide insieme alla Bobbiese il sesto posto in graduatoria, a -2 punti dalla zona playoff.
Dopo un inizio di studio, sono gli ospiti a rendersi pericolosi al 26’ con un’azione Hajbi-Boilini, che mette un pallone pericoloso in area senza trovare nessun compagno pronto a battere a rete; gli uomini di Bonini si fanno vivi, invece, al 40’ con Habib, che conclude di testa a botta sicura trovando tuttavia il miracolo di Auregli a sbarrargli la strada.
L’Atletic CDR Mutina si rifà vedere al 51’ con Andrea Caselli, che riceve la sfera dopo una percussione di Teggi venendo tuttavia fermato da Grigoli.
Al 78’ lo scatenato Habib chiama due volte Auregli alla deviazione in tuffo, mentre 5 minuti dopo serve un intervento prodigioso di Grigoli per salvare il risultato, col guardiano del Rolo bravissimo nel dire di no a Fantastico.
