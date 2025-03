ECCELLENZA: i budriesi possono allungare in vetta. rischi per lo zola. Tropical Coriano-Castenaso, il Mezzolara prova ad approfittarne

Undicesima giornata di ritorno oggi, alle 14,30, per il campionato di Eccellenza. Partendo dal girone B, il Mezzolara è riuscito, dopo una lunga rincorsa, a conquistare la vetta solitaria della classifica e, a questo punto, l’obiettivo non può che essere quello di cercare di restarci. Per farlo, e per riuscire a mantenere quantomeno invariato il vantaggio sulla principale inseguitrice Tropical Coriano (distante tre punti), servirà un risultato pieno oggi pomeriggio sul non semplice terreno di gioco del Russi. Anche perché, in terra romagnola, si affronteranno la seconda della classe Tropical Coriano e il Castenaso che, terzo a meno sei dal team budriese, sogna il colpaccio esterno per rientrare addirittura in corsa per la vittoria finale.

Il Medicina Fossatone, tra le squadre più in forma del momento, ospiterà il Sanpaimola mentre la sestultima Osteria Grande ed il fanalino di coda Granamica se la vedranno rispettivamente con Sampierana (in trasferta) e Futball Cava Ronco (in casa).

Per quanto riguarda invece il girone A, la quinta della classe Zola Predosa sarà impegnata sul terreno di gioco del Salsomaggiore con l’obiettivo di mantenersi nei piani alti della classifica.